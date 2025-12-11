Ford bắt tay Renault để đối phó làn sóng xe điện Trung Quốc giá rẻ

Ford và Renault bắt tay phát triển xe điện giá rẻ và mở rộng sản xuất xe van tại châu Âu, trong nỗ lực đối phó làn sóng cạnh tranh ngày càng dữ dội từ các hãng xe Trung Quốc.

Ford và Renault vừa công bố một thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển xe điện cỡ nhỏ và mở rộng sản xuất xe thương mại, trong bối cảnh các hãng xe truyền thống châu Âu đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ Trung Quốc giá rẻ như BYD, Changan và Xpeng.

Ford bắt tay Renault, ra mắt xe điện giá rẻ dành riêng cho châu Âu

Theo thỏa thuận, Renault sẽ hợp tác phát triển 2 mẫu xe điện cỡ nhỏ giá rẻ tại châu Âu mang thương hiệu Ford. Mẫu xe đầu tiên sẽ được sản xuất tại nhà máy Renault ở miền bắc nước Pháp và dự kiến có mặt tại các đại lý vào năm 2028.

CEO Ford Jim Farley và CEO Renault Group Francois Provost đã chính thức công bố việc hợp tác nhằm ra mắt một mẫu xe thuần điện cỡ nhỏ tại châu Âu, trước sức ép đối đầu với các hãng xe Trung Quốc giá rẻ như BYD, Changan và Xpeng.

Ông Farley cho biết những mẫu xe này nhỏ hơn bất kỳ mẫu EV nào Ford đang phát triển tại Mỹ, đồng thời lấp vào khoảng trống quan trọng trong danh mục sản phẩm của hãng tại châu Âu. Bên cạnh đó, Ford và Renault sẽ cùng phát triển các mẫu xe van mang thương hiệu riêng của mỗi hãng để giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ Trung Quốc vốn đang mở rộng rất nhanh ở các thị trường mới nổi.

Ông Michael Foundoukidis, chuyên gia phân tích của Oddo-BHF, nhận định thỏa thuận này giúp Renault phân bổ lại chi phí cố định và tạo nguồn thu ổn định, trong khi trao cho Ford "một con đường hiệu quả về vốn để đưa xe điện giá phải chăng ra thị trường". Ông nhấn mạnh sự hợp tác phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với "những liên minh mang tính thực dụng" giữa các hãng truyền thống trong cuộc chiến chống lại đối thủ đến từ Trung Quốc.

Trước đó, Renault đã hồi sinh thương hiệu Twingo với thiết kế của một mẫu xe đô thị thuần điện cỡ nhỏ. Đặc biệt, mức giá của mẫu EV này chỉ dưới 25.000 USD .

Dù hiện tại số lượng xe van Trung Quốc tại châu Âu chưa nhiều, lãnh đạo của Ford cho biết hãng đã phải cạnh tranh trực tiếp với họ mỗi ngày ở các thị trường mới nổi khác. Thỏa thuận được hình thành sau khi đội ngũ Renault đến thăm trụ sở Ford tại Detroit vào tháng 3/2025. Ông Farley và ông Provost đều bác bỏ khả năng sáp nhập, khẳng định đây chỉ là sự hợp tác mang tính chiến lược.

Ford mất thị phần, chịu áp lực đầu tư kép tại Mỹ và châu Âu

Thị phần xe du lịch của Ford tại châu Âu đã giảm mạnh, từ 6,1% năm 2019 xuống còn 3,3% trong 10 tháng đầu năm nay. Ford đã nhiều lần tái cấu trúc, bao gồm cắt giảm nhân sự và đóng cửa nhà máy Saarlouis tại Đức trong năm 2024.

Ford đang cải tổ lại bộ máy điều hành và dải sản phẩm trước sự thay đổi về nhu cầu xe điện tại Mỹ cũng như áp lực cạnh tranh tại châu Âu. Ông cho biết thời gian qua nhiều hãng xe bị ép buộc bán xe điện bởi chính quyền Biden.

Bên cạnh áp lực cạnh tranh tại châu Âu, Ford còn phải đối mặt với việc chính quyền Tổng thống Donald Trump rút lại các chính sách hỗ trợ xe điện tại Mỹ. Điều này buộc hãng phải gánh chi phí kép: duy trì phát triển xe động cơ đốt trong song song với đầu tư vào công nghệ EV mới. Việc sử dụng nền tảng xe điện của Renault nhưng áp dụng thiết kế Ford được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Mỹ cạnh tranh hiệu quả hơn tại châu Âu, không chỉ với Volkswagen mà còn với các thương hiệu Trung Quốc.

Hiện tại, Ford đã sản xuất hai mẫu xe điện tại châu Âu dựa trên nền tảng của Volkswagen và cũng đang hợp tác làm xe van với tập đoàn này. Ông Farley cho biết liên minh với Renault sẽ bổ sung cho sự hợp tác này, chứ không thay thế. Renault cũng đang hợp tác phát triển xe van với Nissan và Volvo.

Renault tìm kiếm cơ hội sản xuất quy mô lớn để giảm chi phí

Là hãng xe có quy mô nhỏ nhất trong nhóm các nhà sản xuất phổ thông tại châu Âu, Renault vẫn chưa có mặt tại Mỹ và Trung Quốc, vốn là 2 thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Vì vậy, việc hợp tác với Ford mang lại cho Renault cơ hội gia tăng sản lượng, tận dụng công suất nhà máy và giảm áp lực tài chính trong quá trình phát triển xe điện. Renault cũng đang tích cực tìm kiếm đối tác để mở rộng quy mô sản xuất dòng sản phẩm này.

Renault cũng thường hợp tác với nhiều hãng xe nhằm tạo ra các sản phẩm đặc thù tại một số thị trường. Thương hiệu này đã ra mắt chiếc Renault Grand Koleos thế hệ thứ ba tại Brazil, vốn dựa trên mẫu Geely Xingyue L.

Trong năm 2026, hãng sẽ sản xuất hai mẫu xe tại Brazil dựa trên nền tảng của Geely (Trung Quốc) và cũng đang đàm phán với nhiều hãng khác, bao gồm Chery, để cùng phát triển và phân phối các sản phẩm mới. Ông Provost khẳng định: "Tham vọng của chúng tôi là chứng minh rằng châu Âu có thể sản xuất xe điện cạnh tranh ngang ngửa với bất kỳ ai, kể cả Trung Quốc".