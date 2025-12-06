Hatchback điện giá rẻ của BYD cán mốc doanh số 1 triệu xe

Mẫu hatchback điện giá rẻ BYD Dolphin là cái tên tiếp theo của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc có thể chinh phục cột mốc doanh số 1 triệu chiếc.

Theo InsideEVs, doanh số 1 triệu xe là thành tựu đáng ghi nhận với bất kỳ mẫu xe nào, đặc biệt với ôtô thuần điện. Không nhiều xe điện đạt được thành tích này và gần đây, hatchback điện giá rẻ BYD Dolphin là cái tiên tiếp theo bán được 1 triệu chiếc trên toàn cầu kể từ thời điểm ra mắt lần đầu vào năm 2021.

BYD Dolphin là mẫu xe đầu tiên thuộc dòng Ocean khá thành công của BYD. Giá bán của BYD Dolphin tại quê nhà khởi điểm 99.800 NDT (khoảng 14.100 USD ) cho bản tiêu chuẩn - được trang bị motor 94 mã lực và gói pin LFP dung lượng 45 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 420 km/lần sạc đầy.

Khách hàng Trung Quốc còn được giới thiệu một phiên bản cao cấp hơn của BYD Dolphin - sở hữu motor điện mạnh 201 mã lực, gói pin 60,5 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 520 km. Ở bản cao cấp này, BYD Dolphin có giá 129.800 NDT (khoảng 18.400 USD ).

BYD Dolphin không chỉ phổ biến ở Trung Quốc mà còn bán khá chạy ở nhiều thị trường khác thuộc châu Á và châu Âu. Ở Đức, xe có giá khởi điểm 34.640 EUR (khoảng 40.400 USD ).

BYD Dolphin là hatchback chạy điện cỡ B. Ảnh: BYD.

Lúc này, BYD đang phải đối mặt sự cạnh tranh ngày càng tăng ở thị trường quê nhà khi cuộc chiến giá cả vẫn tiếp diễn, ngay cả khi chính quyền Trung Quốc nỗ lực dập tắt.

Tình hình này buộc BYD phải tìm cách nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động ra các thị trường nước ngoài. Riêng ở châu Âu, BYD dự kiến đạt khoảng 1.000 điểm bán lẻ trên khắp lục địa trước khi năm 2025 khép lại.

Một nhà máy thứ hai tại châu Âu cũng đã được BYD lên kế hoạch triển khai, dự kiến được xây dựng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ sở đầu tiên đặt tại Hungary, sở hữu công suất tối đa khoảng 300.000 xe/năm và sẽ phục vụ riêng cho nhu cầu của thị trường châu Âu.

Xe điện giá rẻ BYD Seagull cũng từng cán mốc doanh số 1 triệu xe. Ảnh: Reuters.

Trước Dolphin, BYD từng có 2 mẫu xe đạt cột mốc doanh số 1 triệu chiếc trên toàn cầu, gồm BYD Atto 3 và BYD Seagull.

Wuling Mini EV cũng là một mẫu xe điện Trung Quốc khác chinh phục thành công cột mốc doanh số 1 triệu xe kể từ thời điểm ra mắt.

Đối trọng Tesla của BYD cũng sở hữu 2 mẫu xe có doanh số vượt mốc 1 triệu chiếc, gồm Model 3 và Model Y.