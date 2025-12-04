Doanh số Volvo giảm 10% trong tháng 11

Volvo tiếp tục ghi nhận đà giảm doanh số trong tháng 11 khi thị trường Mỹ ảm đạm và sức ép từ thuế quan tác động mạnh đến nhu cầu xe điện.

Volvo, hãng xe Thụy Điển thuộc sở hữu của Geely Holding (Trung Quốc), đã bán được 60.244 xe trong tháng 11, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng xe tiêu thụ của thương hiệu này đã giảm 8%, tiếp tục phản ánh đà suy yếu của thị trường.

Ông Erik Severinson, Giám đốc Thương mại của hãng, nhận định: "Các con số của tháng 11 cho thấy những thách thức mang tính cấu trúc và chuyển đổi mà cả Volvo Cars và toàn ngành ôtô đang phải đối mặt".

Trong chiến lược tái cấu trúc gần đây, Volvo đặt mục tiêu đạt biên lợi nhuận vận hành hơn 8% trong dài hạn. Tuy nhiên, các chỉ số doanh số theo từng dòng sản phẩm lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt.

Doanh số xe thuần điện (EV) tăng nhẹ 4% so với một năm trước, chiếm 24% tổng lượng bán ra. Ngược lại, nhóm xe điện hóa nói chung, bao gồm cả PHEV, giảm 5% - chỉ còn 50% trong cơ cấu tổng doanh số.

Với dải sản phẩm chiếm đa số là xe điện hóa, Volvo cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc nhu cầu loại phương tiện này chững lại tại nhiều thị trường, đặc biệt là Mỹ.

Volvo không công bố chi tiết về từng thị trường, nhưng cho biết nhu cầu tại Mỹ tiếp tục trầm lắng sau khi chính phủ nước này chấm dứt chính sách ưu đãi thuế cho xe điện, vốn từng là động lực tăng trưởng quan trọng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của hãng xe này giảm 1,9%. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu hãng vẫn tăng gần 35%, phần nào cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược tái cấu trúc và định hướng điện hóa của hãng trong trung hạn.

Volvo đẩy mạnh chiến lược điện hóa tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu này chính là chiếc Volvo EC40, vốn có giá từ 1,779 tỷ đồng . Ảnh: Phúc Hậu

Tại Việt Nam, Volvo là một trong những hãng xe sang đi đầu trong quá trình điện hóa. Dòng sản phẩm PHEV "Recharge" của thương hiệu này xuất hiện đầy đủ trên các mẫu xe chủ lực như S90, XC60 và XC90. Trái với chiến lược EV của nhiều hãng, Volvo lựa chọn mẫu xe giá rẻ EC40 là dòng sản phẩm thuần điện đầu tiên có mặt tại Việt Nam.