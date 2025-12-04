Nhà máy BYD ở Thái Lan xuất xưởng chiếc xe thứ 70.000

Sealion 6 DM-i là mẫu xe thứ 70.000 xuất xưởng tại nhà máy BYD ở tỉnh Rayong (Thái Lan).

Theo Car News China, nhà máy BYD ở tỉnh Rayong (Thái Lan) vừa cho xuất xưởng mẫu xe thứ 70.000. Cơ sở này có công suất 150.000 xe/năm, hiện phụ trách lắp ráp các mẫu xe phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, bao gồm xuất khẩu sang châu Âu.

Nhà máy CKD đặt tại Rayong bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2024. Đến tháng 11 cùng năm, BYD cho biết đã lắp ráp 10.000 xe tại cơ sở này.

Cột mốc sản lượng 70.000 xe được BYD đạt được vào ngày 27/11. Chiếc SUV trang bị hệ truyền động PHEV BYD Sealion 6 DM-i là mẫu xe thứ 70.000 của nhà máy. Mẫu SUV cỡ C sau đó được bàn giao cho một nhân viên địa phương.

Nhà máy BYD ở Thái Lan là cơ sở đầu tiên của BYD tại nước ngoài thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc. Nhà máy này có diện tích 960.000 m2, hiện lắp ráp 5 mẫu xe gồm BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Seal, BYD Seal 5 DM-i và BYD Sealion 6 DM-i.

Theo Car News China, tổng doanh số tích lũy của BYD tại Thái Lan tính đến hết tháng 10 là khoảng 100.000 xe.

Bên cạnh phục vụ thị trường Thái Lan, ôtô điện BYD xuất xưởng từ nhà máy ở tỉnh Rayong còn được xuất khẩu sang châu Âu và Đông Nam Á.

Hồi tháng 8, BYD đã cho xuất khẩu 900 xe Dolphin lắp ráp tại nhà máy này sang Đức, Bỉ và Anh trên tàu vận tải BYD Zhengzhou. Động thái này giúp BYD tránh được khoản thuế nhập khẩu bổ sung mà châu Âu áp đặt lên ôtô điện sản xuất tại Trung Quốc.