Robotaxi của Waymo bị điều tra sau sự cố cúp điện tại California

Sự cố mất điện diện rộng tại San Francisco khiến nhiều robotaxi Waymo bị đình trệ giữa giao lộ, buộc cơ quan quản lý California vào cuộc điều tra về khả năng ứng phó của xe tự hành trước các tình huống bất ngờ.

Cơ quan quản lý của bang California (Mỹ) cho biết đang xem xét các sự cố liên quan đến robotaxi của Waymo bị dừng hoạt động tại nhiều khu vực ở San Francisco vào cuối tuần qua, sau khi một vụ mất điện trên diện rộng khiến giao thông trong thành phố rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Hàng loạt robotaxi của Waymo "đứng hình" khi cúp điện

Waymo, hãng xe tự lái thuộc Alphabet - công ty mẹ của Google, buộc phải tạm ngừng dịch vụ sau một vụ hỏa hoạn tại trạm biến áp của Pacific Gas & Electric (PG&E). Vụ việc khiến khoảng một phần ba thành phố San Francisco bị mất điện, ảnh hưởng tới 130.000 cư dân và khiến nhiều cơ sở kinh doanh phải tạm thời đóng cửa.

Sự cố mất điện diện rộng tại San Francisco đã phơi bày điểm yếu mang tính chí tử của taxi tự hành Waymo: hệ thống này không thể tự vận hành khi toàn bộ đèn tín hiệu giao thông ngừng hoạt động.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video cho thấy các xe robotaxi của Waymo bị mắc kẹt tại các ngã tư, bật đèn cảnh báo trong bối cảnh đèn tín hiệu giao thông ngừng hoạt động do mất điện. Tình trạng này đã góp phần làm giao thông thêm hỗn loạn và gây lo ngại về khả năng ứng phó của xe tự hành trước những tình huống bất ngờ.

Sự cố một lần nữa làm nổi bật những thách thức mà các nhà khai thác xe tự lái phải đối mặt khi đẩy nhanh việc triển khai dịch vụ taxi thuần điện không người lái trên khắp nước Mỹ. Waymo hiện sở hữu đội xe hơn 2.500 chiếc, hoạt động tại khu vực Vịnh San Francisco, Los Angeles, Metro Phoenix (Arizona), Austin (Texas) và Atlanta (Georgia).

Trên mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh và đoạn video ghi lại hàng dài các mẫu xe robotaxi của Waymo "đứng chôn chân" trên đường phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các phương tiện xung quanh.

Waymo cho biết hãng đã nối lại dịch vụ gọi xe tại khu vực San Francisco Bay vào Chủ nhật, một ngày sau khi tạm dừng hoạt động. Người phát ngôn của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) cho biết: "Chúng tôi nhận thức được sự cố mất điện và đang xem xét các chi tiết liên quan".

Đồng thời, cơ quan này xác nhận đang tìm hiểu các trường hợp xe Waymo bị đình trệ. Tuy nhiên, CPUC không cung cấp thêm thông tin cụ thể về phạm vi điều tra. Waymo hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về tuyên bố của CPUC.

Thách thức không nhỏ trong ngành kinh doanh robotaxi

Việc thương mại hóa robotaxi được đánh giá là khó khăn hơn dự kiến, do chi phí đầu tư lớn, các quy định nghiêm ngặt cũng như những cuộc điều tra sau các vụ va chạm từng buộc nhiều công ty phải dừng hoạt động.

Trong khi Waymo phải đối phó trước sự cố mới, Tesla đã "flex" nhẹ khả năng vận hành ngay cả khi hệ thống đèn giao thông không hoạt động. Ông Elon Musk còn chia sẻ hình ảnh camera hành trình của các xe Tesla tự lái ngay tại thời điểm trên.

Dù vậy, xe tự lái đang trở lại tâm điểm chú ý sau khi Tesla triển khai dịch vụ taxi tự hành tại Austin đầu năm nay, trong khi Waymo cũng đẩy nhanh tốc độ mở rộng. Tại California, CPUC cùng với Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới (DMV) chịu trách nhiệm quản lý và cấp phép cho hoạt động thử nghiệm cũng như triển khai thương mại robotaxi.

Waymo cho biết hệ thống lái tự động hoàn toàn của hãng - Waymo Driver, được thiết kế để xử lý các tín hiệu giao thông không hoạt động như một ngã tư bốn hướng. Tuy nhiên, quy mô lớn của sự cố mất điện lần này đã khiến một số phương tiện đứng yên lâu hơn bình thường.

Trước đó, Waymo từng vấp phải phản ứng dữ dội từ người dân địa phương sau vụ việc robotaxi lái cán chết thú cưng trên đường phố California, cũng như những tình huống vận hành thiếu hợp lý khi gặp xe buýt chở học sinh.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, Waymo khẳng định đang tích hợp những bài học rút ra từ sự việc và cam kết cải thiện khả năng thích ứng của công nghệ trước các gián đoạn giao thông tương tự trong tương lai. Trước đó, hãng robotaxi này cũng đối mặt với những tranh cãi khi cán chết thú cưng trên đường phố.