Xe đầu kéo tự hành Toyota trong sân bay Nhật Bản có gì đặc biệt?

  • Thứ ba, 23/12/2025 10:38 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Mẫu xe đầu kéo tự hành tại sân bay Haneda do Toyota phát triển sẽ chính thức được đưa vào hoạt động với khả năng tự lái Cấp độ 4.

xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 1

Xe đầu kéo sân bay là phương tiện chuyên dụng quen thuộc, có nhiệm vụ vận chuyển hành lý từ khu vực nhà ga hoặc băng chuyền tập kết ra trực tiếp máy bay và ngược lại.
xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 2

Sau 4 năm nghiên cứu và phát triển, Toyota Industries Corporation đã ra mắt thành công mẫu xe đầu kéo tự hành với sự hợp tác cùng hãng hàng không ANA.

xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 3

Phiên bản chính thức của loại phương tiện chuyên dụng này sẽ được đưa vào sử dụng kể từ tháng 12/2025 tại sân bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản).
xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 4xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 5

So với phiên bản thử nghiệm, ngoại hình của xe được tinh chỉnh gọn gàng hơn, tuy nhiên vẫn mang đầy đủ các hệ thống 3D-LiDAR, GNSS, máy quét laser 2D... Phương tiện này sẽ chỉ được hoạt động trong một số khu vực giới hạn.
xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 6

Server của hệ thống được quản lý bởi Meiwa Sky Support ngay tại sân bay Haneda, kết nối với phương tiện cũng như người vận hành thông qua giao thức 4G LTE riêng biệt.
xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 7

Những nâng cấp này cho phép chiếc xe có khả năng tự hành Cấp độ 4. Trước đó, phiên bản Cấp độ 3 đã được thử nghiệm tại nhiều sân bay tại Nhật Bản kể từ năm 2019.
xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 8

Tuy nhiên, xe vẫn có khoang lái riêng dành cho người điều khiển, nhằm phục vụ cho một số mục đích phức tạp cũng như hỗ trợ di chuyển xe khi hệ thống tự lái gặp trục trặc.
xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 9

Hiệu năng của phương tiện thuần điện này không được công bố. Với chế độ tự động, xe có thể di chuyển tối đa ở vận tốc 15 km/h với khả năng kéo tải 13 tấn.
xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 10

Khi có người điều khiển, vận tốc tối đa được đẩy lên mức 25 km/h, cùng khả năng kéo tải lên đến 27 tấn. Điều này phù hợp khi quãng đường di chuyển giữa ga và máy bay thường chỉ dài tối đa khoảng 1,5 km.
xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 11

Toyota và ANA cũng giới thiệu hệ thống FMS, hỗ trợ đưa ra các chỉ dẫn điều phối, chỉ định làn đường cho các chuyến cất cánh và hạ cánh, tích hợp với hệ thống đèn giao thông của sân bay để điều tiết lưu lượng xe và giảm thiểu sự chậm trễ.
xe dau keo, tu hanh, san bay, nhat ban, haneda, toyota anh 12

Trước mắt, Toyota Industries Corporation đã sản xuất 3 xe đầu kéo phục vụ các chuyến bay nội địa cho ANA, và sẽ tiếp tục bàn giao 3 chiếc khác vào tháng 3/2026.

Việt Hà

