Xe đầu kéo tự hành Toyota trong sân bay Nhật Bản có gì đặc biệt?

So với phiên bản thử nghiệm, ngoại hình của xe được tinh chỉnh gọn gàng hơn, tuy nhiên vẫn mang đầy đủ các hệ thống 3D-LiDAR, GNSS, máy quét laser 2D... Phương tiện này sẽ chỉ được hoạt động trong một số khu vực giới hạn.