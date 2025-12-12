Chú chó cưng bị xe tự hành Waymo gây tai nạn buộc phải an tử

Một chú chó cưng ở San Francisco đã bị an tử sau khi bị xe tự hành Waymo tông trúng, làm dấy lên tranh cãi về khả năng phát hiện động vật nhỏ của công nghệ này.

Một chú chó cưng 10 năm tuổi tên Leo đã buộc phải an tử sau khi bị một chiếc xe tự lái của Waymo tông trúng tại khu Western Addition ở San Francisco (Mỹ) vào tối 30/11. Vụ việc khiến chú chó gặp chấn thương nghiêm trọng tại vùng xương chậu.

Loạt tai nạn nghiêm trọng giữa xe tự hành Waymo và thú cưng

Theo thuật lại của người thân dẫn Leo đi dạo khi tai nạn xảy ra, chú chó đã bước xuống lòng đường đúng lúc chiếc xe tự lái trờ tới. Chiếc xe được cho là "không phát hiện ra chú chó, tông trúng và tiếp tục cán qua".

Chú chó cưng Leo đã bị an tử sau tai nạn nghiêm trọng xảy ra với một chiếc xe tự hành của Waymo tại khu Western Addition ở San Francisco vào tối 30/11. Ảnh: KRON4

Trong thư gửi Waymo và được chia sẻ với đài KRON4, gia đình yêu cầu công ty đưa ra lời xin lỗi công khai để tưởng nhớ Leo, đồng thời gọi đây là một "sự thất bại nghiêm trọng trong khả năng phát hiện động vật nhỏ và xử lý an toàn sau va chạm".

Trả lời KRON4 sau vụ tai nạn, người phát ngôn của Waymo cho biết: "Sự an toàn và phúc lợi của cộng đồng là điều thúc đẩy chúng tôi. Thật không may, một chiếc xe đã va chạm với một chú chó nhỏ không được buộc dây trên đường. Chúng tôi cam kết rút kinh nghiệm và tiếp tục cải thiện an toàn giao thông trong các thành phố mà chúng tôi phục vụ".

Hiện tại, dịch vụ xe tự lái của Waymo đang được triển khai tại các thành phố lớn ở Mỹ như Atlanta (Georgia), Austin (Texas), Phoenix (Arizona), Los Angeles và San Francisco Bay Area (California).

Sau tai nạn, các bác sĩ thú y cho biết chi phí điều trị cho Leo có thể lên đến 30.000 USD , nhưng vẫn không đảm bảo chú chó có thể sống với chất lượng cuộc sống tốt. Gia đình cuối cùng đã đưa ra quyết định đầy đau lòng là để Leo ra đi.

Hoài nghi về mức độ an toàn của xe tự hành đối với thú cưng

Một phản hồi từ Waymo gửi gia đình cho thấy công ty vận hành taxi tự lái này đã đề nghị hỗ trợ chi phí điều trị cho Leo, hỗ trợ chi phí nhận nuôi thú cưng mới và đóng góp vào một tổ chức từ thiện do gia đình lựa chọn.

Các mẫu xe tự hành Jaguar I-Pace được quảng cáo với công nghệ hiện đại nhất, nhưng có loại phương tiện này không có khả năng phát hiện các vật thể nhỏ và nằm dưới tầm LiDar, radar và camera đa nhiệm.

Vụ việc đang tiếp tục gây tranh cãi tại San Francisco, nơi các phương tiện tự lái đang ngày càng phổ biến nhưng cũng đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến an toàn và cách phản ứng trong các tình huống phức tạp trên đường phố.

Hãng xe tự hành này cho biết những chiếc Jaguar I-Pace được trang bị đầy đủ những công nghệ tối tân nhất như LiDAR, radar, camera đa nhiệm và bộ vi xử lý từ các CPU và GPU mới nhất. Hệ thống tự lái "Waymo Driver" này đã được thử nghiệm giả lập hàng tỷ dặm, cũng như vận hành thực tế hàng triệu dặm trên 15 bang tại Mỹ.

Trước đó, vụ tai nạn giữa một chiếc Waymo với chú mèo Kit Kat đã gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng cũng như hoài nghi về mức độ an toàn của loại phương tiện hiện đại này.

Sự cố này diễn ra chỉ vài tuần sau khi một chú mèo nổi tiếng Kit Kat "Mayor of 16th Street" (Thị trưởng Phố 16) cũng bị một chiếc Waymo cán chết ở khu Mission District, làm dấy lên lo ngại về khả năng nhận diện động vật nhỏ của các phương tiện tự lái. Hãng xe này cũng bị Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) điều tra vì khả năng vận hành gây nguy hiểm cho xe bus chở học sinh.