Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết đã mở cuộc điều tra lỗi đối với dòng sedan thuần điện cỡ nhỏ Tesla Model 3 do lo ngại bộ phận mở cửa khẩn cấp có thể khó tiếp cận hoặc khó nhận biết trong tình huống nguy cấp.

Xe điện Tesla Model 3 bị điều tra

Văn phòng Điều tra Lỗi (Office of Defects Investigation - ODI) cho hay cuộc điều tra nhắm đến 179.071 chiếc Tesla Model 3 đời 2022. Vụ việc này được NHTSA khởi động từ ngày 23/12 sau khi cơ quan này nhận được đơn kiến nghị cho rằng cơ cấu mở cửa cơ khí trên xe bị ẩn, không có nhãn và không trực quan để xác định khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Hiện tại, Tesla Model 3 là dòng sản phẩm có giá dễ tiếp cận nhất của thương hiệu tại Mỹ, với mức giá khởi điểm chỉ 36.990 USD tại Mỹ dành cho phiên bản Model 3 Standard.

Các mẫu xe Tesla chủ yếu sử dụng chốt cửa điện tử, cho phép mở cửa thông qua nút bấm thay vì tay nắm cơ khí truyền thống. Hãng vẫn trang bị cơ cấu mở cửa cơ khí để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc mất điện, song các chuyên gia lâu nay cho rằng vị trí và cách bố trí tay mở cơ khí không phải lúc nào cũng dễ nhìn thấy, được dán nhãn rõ ràng hoặc trực quan, đặc biệt đối với hành khách ngồi hàng ghế sau.

Hàng loạt sự cố liên quan đến cơ cấu mở cửa ẩn

Tháng trước, Tesla đã bị kiện liên quan tới vụ tai nạn cháy xe tại bang Wisconsin khiến 5 người trên chiếc Model S tử vong, khi các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong do lỗi thiết kế được cho là khiến họ không thể mở cửa chiếc sedan hạng sang.

Hàng loạt vụ tai nạn bị nghi ngờ có liên quan đến thiết kế lẫy mở cửa khẩn cấp ẩn trên các mẫu xe Tesla. Thương hiệu xe điện này vẫn chưa đưa ra lời bình luận về cuộc điều tra mới nhất của NHTSA đối với Model 3.

Hãng cũng đối mặt với vụ kiện từ gia đình 2 sinh viên đại học thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan tới mẫu bán tải thuần điện Cybertruck vào tháng 11 năm ngoái tại ngoại ô San Francisco, sau khi họ bị cho là mắc kẹt trong chiếc xe đang bốc cháy vì thiết kế tay nắm cửa khẩn cấp thiếu khoa học.

NHTSA nhấn mạnh việc tiếp nhận đơn kiến nghị điều tra không đồng nghĩa với việc xe sẽ bị triệu hồi, song đây là bước đầu tiên trong quy trình xem xét của cơ quan quản lý và có thể dẫn tới các hành động tiếp theo nếu xác định có tồn tại lỗi liên quan đến an toàn.

Tesla Cybertruck là mẫu bán tải thuần điện mang thiết kế đậm chất tương lai. Tuy nhiên, thương hiệu này đang gặp khó ở nhiều thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc.

Trước đó vào tháng 9/2025, NHTSA cũng đã mở cuộc đánh giá sơ bộ đối với khoảng 174.290 xe Model Y sau các báo cáo về việc tay nắm cửa điện tử không hoạt động. Không chỉ doanh số sụt giảm do nhu cầu xe điện tại Mỹ xuống thấp, Tesla còn phải đối mặt với nhiều tranh cãi xung quanh sản phẩm, đặc biệt là các tính năng an toàn mà hãng phải chịu trách nhiệm.