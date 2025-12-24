Chiếc Jaguar 'máy xăng' cuối cùng trên thế giới

Cụ thể, chiếc Jaguar "máy xăng" cuối cùng là mẫu SUV hiệu năng cao Jaguar F-Pace SVR. F-Pace chỉ mới ra mắt vào năm 2015 và trải qua một thế hệ trước khi bị khai tử. Đây là chiếc SUV đầu tiên và cũng là mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử của thương hiệu.