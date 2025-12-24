Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiếc Jaguar 'máy xăng' cuối cùng trên thế giới

  • Thứ tư, 24/12/2025 11:32 (GMT+7)
Mẫu SUV hiệu năng cao Jaguar F-Pace SVR là chiếc Jaguar cuối cùng được trang bị động cơ đốt trong được sản xuất, trước khi thương hiệu này chuyển đổi sang 100% sản phẩm thuần điện.

Vào ngày 19/12/2025, các kỹ sư và công nhân tại nhà máy Solihull (Anh) đã cùng nhau tề tựu để kỷ niệm khoảnh khắc chiếc Jaguar sử dụng động cơ đốt trong cuối cùng rời khỏi dây chuyền sản xuất.
Cụ thể, chiếc Jaguar "máy xăng" cuối cùng là mẫu SUV hiệu năng cao Jaguar F-Pace SVR. F-Pace chỉ mới ra mắt vào năm 2015 và trải qua một thế hệ trước khi bị khai tử. Đây là chiếc SUV đầu tiên và cũng là mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử của thương hiệu.
Chiếc Jaguar F-Pace SVR này được mang màu sơn đen Santorini Black, vốn mô phỏng theo chiếc Jaguar E-Type cuối cùng cũng có phối màu tương tự.
Thay vì được bán cho một nhà sưu tập, chiếc Jaguar sử dụng động cơ đốt trong cuối cùng được trao cho quỹ Di sản Jaguar Daimler, được xếp bên cạnh mẫu xe "huyền thoại" SS Jaguar 2½ Litre Saloon đời 1937.
Trước đó vào ngày 22/5/2024, Jaguar cũng xuất xưởng những chiếc XE, XF và F-Type cuối cùng, đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên đáng nhớ của thương hiệu này.
Ra mắt vào năm 2018, Jaguar F-Pace SVR là phiên bản hiệu năng cao của dòng SUV cỡ nhỏ, chia sẻ nhiều công nghệ với mẫu Land Rover Range Rover Velar.
Đến năm 2020, Jaguar tiếp tục ra mắt bản nâng cấp facelift cho dòng xe này. Phiên bản cuối cùng của Jaguar F-Pace SVR là 575 Edition được giới thiệu vào năm 2023.
Về ngoại hình, Jaguar F-Pace SVR được trang bị gói khí động học đặc trưng ở cản trước, khuếch tán gió sau, cánh gió trên cửa khoang hành lý, hệ thống ống xả kép...
Về nội thất, Jaguar F-Pace SVR cũng sở hữu cấu hình mạnh mẽ với vô lăng thể thao, ghế SVR với tùy chọn da Semi-Aniline và Alcantara, ốp sợi carbon...
Với phiên bản mới nhất, Jaguar F-Pace SVR được trang bị động cơ V8 Supercharged 5.0L, sản sinh công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm. Phiên bản "575 Edition" có sức mạnh tối đa 575 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm.
Đi kèm là hộp số 8 cấp tự động ZF và hệ dẫn động AWD. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây và tốc độ tối đa 283 km/h. Với bản 575 Edition, con số này là 4 giây.
Tại thời điểm này, những chiếc Jaguar F-Pace SVR cuối cùng được rao bán với giá hơn 92.000 USD. Hãng vẫn còn phân phối các mẫu xe xăng tại thị trường Trung Quốc thông qua liên doanh Chery Jaguar Land Rover.
Sự "lột xác" của thương hiệu trong kỷ nguyên điện hóa đang chịu phản hồi tiêu cực từ người tiêu dùng và những chủ xe Jaguar cũ khi loại bỏ hết những di sản lâu đời, đồng thời hãng cũng chuyển qua phân khúc cao cấp hơn, cạnh tranh với Bentley, Porsche hay Maserati.

Việt Hà

Ảnh: Jaguar Enthusiasts’ Club

