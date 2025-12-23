Bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của nhà sáng lập game Call of Duty

|
Nhà phát triển game Vince Zampella, cha đẻ của dòng game Call of Duty, đã qua đời tại Los Angeles, California (Mỹ). Vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến chiếc siêu xe Ferrari 296 GTS đã khiến cả hai người có mặt trên xe không qua khỏi.
|
Ngoài đời, ông Vince Zampella còn là một nhà sưu tập xe đẳng cấp khi sở hữu những mẫu xe giới hạn trị giá hàng triệu USD mà không phải ai cũng có thể mua được.
|
Ông là chủ nhân của chiếc Pagani Huayra Roadster Executor độc nhất thế giới. Tên gọi của siêu xe này được đặt theo tên phi thuyền của Darth Vader trong loạt phim Star Wars.
|
Chiếc Bugatti Chiron được ông mua lại từ người chủ cũ, vốn cũng là chiếc Chiron đầu tiên tại Mỹ. Mẫu hypercar này được nâng cấp thân vỏ bằng sợi carbon độc đáo.
|
Ông cũng mới vừa nhận bàn giao siêu xe Bugatti W16 Mistral, phiên bản mui trần duy nhất được phát triển trên nền tảng Chiron. Siêu phẩm này mang màu sơn đỏ Italian Red.
|
Một trong ba mẫu siêu xe "Holy Trinity" (Bộ Ba Thần Thánh) Porsche 918 Spyder cũng được ông sưu tập. Chiếc xe mang màu sơn đỏ Guards Red đặc trưng của Porsche.
|
Aventador SVJ 63 là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 63 năm thành lập Lamborghini. Chỉ có 63 chiếc phiên bản mui cứng và 63 chiếc phiên bản mui trần được sản xuất.
|
Aston Martin Valkyrie Spider chỉ được sản xuất giới hạn 85 chiếc, vốn thừa hưởng những công nghệ từ các mẫu xe đua F1 của đội đua Red Bull Racing.
|
Tuy nhiên, McLaren mới là thương hiệu mà ông Vince Zampella đam mê. Ông cũng sở hữu một chiếc McLaren Elva phiên bản không kính chắn gió, mang phối màu MSO của chiếc McLaren M1A huyền thoại.
|
Ông cũng sở hữu siêu phẩm McLaren Senna XP 'Lap of the Gods', vốn lấy cảm hứng từ quốc kỳ Anh. Chiếc xe được nâng cấp từ nguyên mẫu thử nghiệm của Senna.
|
Nhà sưu tập này cũng mua chiếc McLaren Senna GTR, vốn là phiên bản dành riêng cho đường đua phát triển từ McLaren Senna. Chiếc xe mang màu sơn bạc Supernova Silver.
|
"Đàn anh" của Senna GTR là P1 GTR cũng nằm trong danh sách. Tuy nhiên, siêu xe này đã được hoán cải sang phiên bản đường phố bởi hãng độ Lanzante.
|
Cha đẻ của "Call of Duty" còn sở hữu mẫu xe dành riêng cho đường đua McLaren Artura GT4. So với phiên bản thương mại, xe không còn cơ cấu hybrid phụ trợ.
|
Hơn thế nữa, ông cũng là người được hãng xe này lựa chọn để đặt mua siêu phẩm McLaren Solus GT, vốn chỉ sản xuất giới hạn 25 chiếc. Với thiết kế một chỗ ngồi tương tự xe đua F1, siêu xe này có công suất lên đến 840 mã lực.
|
Tai nạn của ông Vince Zampella đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng game thủ, cũng như với những người đam mê tốc độ. Sự việc này cũng là lời nhắc nhở rằng cuộc sống là "game một mạng", đừng để phải trả giá đắt chỉ vì một phút bất cẩn.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.