Bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của nhà sáng lập game Call of Duty

  Thứ ba, 23/12/2025 17:23 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Không chỉ hết mình trong các tựa game bom tấn, ông Vince Zampella còn là một nhà sưu tập xe nổi tiếng với dàn siêu xe trị giá hàng chục triệu USD.

sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 1

Nhà phát triển game Vince Zampella, cha đẻ của dòng game Call of Duty, đã qua đời tại Los Angeles, California (Mỹ). Vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến chiếc siêu xe Ferrari 296 GTS đã khiến cả hai người có mặt trên xe không qua khỏi.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 2

Ngoài đời, ông Vince Zampella còn là một nhà sưu tập xe đẳng cấp khi sở hữu những mẫu xe giới hạn trị giá hàng triệu USD mà không phải ai cũng có thể mua được.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 3

Ông là chủ nhân của chiếc Pagani Huayra Roadster Executor độc nhất thế giới. Tên gọi của siêu xe này được đặt theo tên phi thuyền của Darth Vader trong loạt phim Star Wars.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 4

Chiếc Bugatti Chiron được ông mua lại từ người chủ cũ, vốn cũng là chiếc Chiron đầu tiên tại Mỹ. Mẫu hypercar này được nâng cấp thân vỏ bằng sợi carbon độc đáo.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 5

Ông cũng mới vừa nhận bàn giao siêu xe Bugatti W16 Mistral, phiên bản mui trần duy nhất được phát triển trên nền tảng Chiron. Siêu phẩm này mang màu sơn đỏ Italian Red.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 6

Một trong ba mẫu siêu xe "Holy Trinity" (Bộ Ba Thần Thánh) Porsche 918 Spyder cũng được ông sưu tập. Chiếc xe mang màu sơn đỏ Guards Red đặc trưng của Porsche.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 7

Aventador SVJ 63 là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 63 năm thành lập Lamborghini. Chỉ có 63 chiếc phiên bản mui cứng và 63 chiếc phiên bản mui trần được sản xuất.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 8

Aston Martin Valkyrie Spider chỉ được sản xuất giới hạn 85 chiếc, vốn thừa hưởng những công nghệ từ các mẫu xe đua F1 của đội đua Red Bull Racing.

sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 9

Tuy nhiên, McLaren mới là thương hiệu mà ông Vince Zampella đam mê. Ông cũng sở hữu một chiếc McLaren Elva phiên bản không kính chắn gió, mang phối màu MSO của chiếc McLaren M1A huyền thoại.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 10

Ông cũng sở hữu siêu phẩm McLaren Senna XP 'Lap of the Gods', vốn lấy cảm hứng từ quốc kỳ Anh. Chiếc xe được nâng cấp từ nguyên mẫu thử nghiệm của Senna.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 11

Nhà sưu tập này cũng mua chiếc McLaren Senna GTR, vốn là phiên bản dành riêng cho đường đua phát triển từ McLaren Senna. Chiếc xe mang màu sơn bạc Supernova Silver.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 12

"Đàn anh" của Senna GTR là P1 GTR cũng nằm trong danh sách. Tuy nhiên, siêu xe này đã được hoán cải sang phiên bản đường phố bởi hãng độ Lanzante.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 13

Cha đẻ của "Call of Duty" còn sở hữu mẫu xe dành riêng cho đường đua McLaren Artura GT4. So với phiên bản thương mại, xe không còn cơ cấu hybrid phụ trợ.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 14

Hơn thế nữa, ông cũng là người được hãng xe này lựa chọn để đặt mua siêu phẩm McLaren Solus GT, vốn chỉ sản xuất giới hạn 25 chiếc. Với thiết kế một chỗ ngồi tương tự xe đua F1, siêu xe này có công suất lên đến 840 mã lực.
sieu xe, pagani, Vince Zampella, tai nan, call of duty, game anh 15

Tai nạn của ông Vince Zampella đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng game thủ, cũng như với những người đam mê tốc độ. Sự việc này cũng là lời nhắc nhở rằng cuộc sống là "game một mạng", đừng để phải trả giá đắt chỉ vì một phút bất cẩn.

Việt Hà

siêu xe pagani Vince Zampella tai nạn call of duty game Ferrari F1 bugatti mclaren lamborghini ferrari

