Bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của nhà sáng lập game Call of Duty

Tai nạn của ông Vince Zampella đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng game thủ, cũng như với những người đam mê tốc độ. Sự việc này cũng là lời nhắc nhở rằng cuộc sống là "game một mạng", đừng để phải trả giá đắt chỉ vì một phút bất cẩn.