Nhà sáng lập game Call of Duty Vince Zampella vừa qua đời trong một tai nạn nghiêm trọng xảy ra với chiếc Ferrari 296 GTS tại Los Angeles (Mỹ).

Một tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại cao tốc Angeles Crest tại Los Angeles, California (Mỹ). Hình ảnh được người đi đường quay lại cho thấy một chiếc Ferrari 296 GTS màu đỏ phóng nhanh từ trong đường hầm và tông mạnh vào bờ tường bảo vệ.

Nhà thiết kế game Vince Zampella là cha đẻ của tựa game bắn súng huyền thoại Call of Duty. Ông cũng là người đứng sau thành công của Titanfall, Apex Legends hay Star Wars Jedi.

Ngay lập tức, chiếc xe bốc cháy dữ dội. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đến kéo nạn nhân ra khỏi chiếc siêu xe. Lực va chạm mạnh đến mức toàn bộ ghế đua bucket seat của nạn nhân văng khỏi chiếc Ferrari. Tuy nhiên, người cầm lái chiếc xe đã qua đời tại hiện trường.

Theo truyền thống quốc tế, nạn nhân là nhà thiết kế game nổi tiếng Vince Zampella. Ông là đồng sáng lập tựa game bom tấn Call of Duty, đồng thời cũng là nhà sáng lập Respawn Entertainment, vốn là studio đứng sau các tựa game như Titanfall, Apex Legends hay Star Wars Jedi. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Ferrari 296 GTS là mẫu xe thể thao hybrid sở hữu công suất tối đa lên tới 830 mã lực. Với khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 2,9 giây, chiếc xe đòi hỏi người cầm lái phải kiểm soát cẩn trọng để tránh những tình huống mất an toàn.

Ferrari 296 GTS ra mắt lần đầu vào tháng 4/2022, là phiên bản mui trần của siêu xe hybrid 296 GTB. Trái tim của siêu xe này là động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.0L cho công suất 663 mã lực, kết hợp với motor điện 167 mã lực, nâng tổng công suất lên 830 mã lực. Ferrari 296 GTS có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h.

Sự ra đi của ông Vince Zampella đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng game thủ, cũng như với những người đam mê tốc độ. Tai nạn này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn khi cầm lái những cỗ máy tốc độ mạnh hàng trăm mã lực. Trước đó, nhiều người nổi tiếng cũng đã qua đời trong các tai nạn siêu xe như cố diễn viên Paul Walker hay cầu thủ Diogo Jota.