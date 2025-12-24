FBI sẽ được trang bị 'siêu SUV' chống đạn BMW X5 Protection

|
Đối với các lực lượng thực thi pháp luật tại Mỹ, đặc biệt là FBI, những phương tiện ngầm chuyên dụng như Chevrolet Suburban đã trở nên quá quen thuộc và dễ bị nhận diện, từ đó gây không ít khó khăn cho các hoạt động tác nghiệp bí mật.
Theo yêu cầu mới nhất của Giám đốc FBI Kash Patel, cơ quan này sẽ dần chuyển đổi các phương tiện ngầm sang dòng SUV chống đạn BMW X5 Protection.
Được lắp ráp tại nhà máy Spartanburg, South Carolina (Mỹ), BMW X5 Protection được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ, phân theo nhiều cấp độ bảo vệ như VR4 hay VR6.
Đối với BMW X5 Protection VR6, xe được trang bị kính chống đạn laminate dày 30 mm với lớp phủ polycarbonate nhằm hạn chế mảnh văng. Không chỉ chống được đạn súng ngắn, trang bị này còn bảo vệ trước cỡ đạn 7,62 mm của AK-47.
Nhiều chi tiết của chiếc xe cũng được gia cố như hệ thống điện tử, viền cửa sổ chống đạn, bình nhiên liệu an toàn tự vá, khung gầm chống được lựu đạn DM51...
Nội thất của BMW X5 Protection vẫn được trang bị đầy đủ tiện nghi như BMW Live Cockpit Plus gồm màn hình trung tâm 14.9 inch cảm ứng và bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch, ốp nội thất gỗ Fineline, điều hòa 4 vùng với khả năng lọc không khí...
Ghế ngồi được bọc da cao cấp Merino, tùy chọn ghế thông gió và sưởi, tích hợp chức năng massage, vô lăng thể thao M Leather, hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon...
BMW X5 Protection vẫn được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L, sản sinh công suất 381 mã lực. Với phiên bản cao cấp hơn, mẫu SUV này có thể được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.4L, công suất tối đa 530 mã lực.
Tại Mỹ, BMW X5 xDrive40i có giá khởi điểm từ 69.900 USD, và phiên bản chống đạn X5 Protection có thể lên đến 130.000 USD. Cấu hình và mức giá của mẫu SUV do FBI đặt hàng không được công bố.
BMW X5 Protection không phải là một phương tiện quá mới mẻ với các cơ quan hành pháp Mỹ. Trước đó, Cơ quan An ninh Ngoại giao (DSS) đã sử dụng phương tiện này tại Kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9/2025.
