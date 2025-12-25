Doanh số ôtô mới tại châu Âu tăng tháng thứ năm liên tiếp

Thị trường ôtô châu Âu tiếp tục phục hồi trong tháng 11 khi doanh số tăng 5 tháng liên tiếp, với động lực chính đến từ xe điện.

Doanh số ôtô mới tại châu Âu trong tháng 11 đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), đà tăng này được hỗ trợ bởi lượng xe điện tại các thị trường lớn như Đức, Italy và Tây Ban Nha.

Tổng doanh số xe mới tại EU, Anh và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) trong tháng 11 tăng 2,4%, đạt khoảng 1,1 triệu xe. Riêng tại EU, số lượng ôtô mới tăng 2,1% lên gần 900.000 xe.

Trong tháng 11/2025, lượng đăng ký BEV chiếm 21% thị phần tại Liên minh châu Âu (EU), 26% tại Vương quốc Anh và lên tới 98% tại Na Uy. Dù vậy, ngành công nghiệp ôtô châu Âu vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ cạnh tranh gay gắt với các nhà sản xuất Trung Quốc, thuế nhập khẩu từ Mỹ, cho tới bài toán đáp ứng các quy định khắt khe trong nước về chuyển dịch sang xe điện mà vẫn đảm bảo lợi nhuận.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch từ bỏ lệnh cấm đối với xe sử dụng động cơ đốt trong dự kiến áp dụng từ năm 2035, sau áp lực lớn từ các hãng xe và ngành công nghiệp phụ trợ - một động thái được xem là bước lùi lớn nhất của khối trong chính sách xanh những năm gần đây.

Số lượng đăng ký mới của Volkswagen và Renault lần lượt tăng 4,1% và 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Stellantis ghi nhận mức giảm 2,7%, chấm dứt chuỗi 3 tháng tăng trưởng trước đó.

Tổng doanh số xe mới tại EU, Anh và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) trong tháng 11 tăng 2,4%, đạt khoảng 1,1 triệu xe. Về từng hãng, số lượng đăng ký mới của Volkswagen và Renault lần lượt tăng 4,1% và 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Stellantis ghi nhận mức giảm 2,7%, chấm dứt chuỗi 3 tháng tăng trưởng trước đó.

Số lượng xe đăng ký mới của Tesla trong tháng giảm 11,8%, dù doanh số kỷ lục tại Na Uy đã phần nào bù đắp sụt giảm ở các thị trường khác. Trái lại, đối thủ Trung Quốc BYD ghi nhận mức tăng mạnh 221,8%. Thị phần tháng 11 của Tesla đạt 2,1%, trong khi của BYD là 2%.

Mặc dù ra mắt các sản phẩm giá rẻ hơn, Tesla vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tại thị trường châu Âu, và sắp bị đuổi kịp với thương hiệu đến từ Trung Quốc BYD.

Riêng tại EU, tổng doanh số ôtô mới tăng 2,1% lên gần 900.000 xe. Đăng ký xe thuần điện, xe hybrid và xe plug-in hybrid lần lượt tăng 44,1%, 38,4% và 4,2%. Nhóm xe điện hóa này chiếm tổng cộng 65,6% số đăng ký mới của khối, tăng so với mức 56% ghi nhận hồi tháng 8/2024. ACEA nhận định: "Bất chấp đà phục hồi tích cực gần đây, tổng sản lượng vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19".