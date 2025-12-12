Doanh số Tesla tại Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm dù trước đó hãng tung nhiều phiên bản "giá rẻ" sau khi ưu đãi thuế xe điện hết hạn.

Theo số liệu ước tính của Cox Automotive, doanh số Tesla tại Mỹ trong tháng 11/2025 giảm xuống mức thấp nhất gần 4 năm qua, bất chấp việc hãng đã tung ra các phiên bản giá rẻ của Model Y và Model 3.

Doanh số Tesla tại Mỹ rớt đáy sâu nhất trong vòng 4 năm

Từ tháng 10/2025, Tesla đã tung ra các phiên bản “Standard” của Model Y và Model 3, cắt giảm một số trang bị và hạ giá khoảng 5.000 USD so với bản tiêu chuẩn trước đó. Các biến thể này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược duy trì doanh số và doanh thu khi Tesla chuyển hướng tập trung sang robotaxi và robot hình người - những trụ cột chính góp phần định giá công ty ở mức 1.400 tỷ USD .

Mặc dù đã ra mắt các phiên bản tiêu chuẩn giá rẻ, Tesla vẫn không thể "chống đỡ" được nhu cầu xe điện đang lao dốc tại nhiều nước, trong đó có thị trường truyền thống Mỹ.

Tuy nhiên, kỳ vọng tăng trưởng đã không thành hiện thực. Tổng doanh số của hãng xe này tại Mỹ trong tháng 11/2025 chỉ đạt 39.800 xe, giảm gần 23% so với 51.513 xe cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022.

Bà Stephanie Valdez Streaty, Giám đốc phân tích ngành của Cox Automotive, nhận định: "Mức giảm này cho thấy nhu cầu dành cho bản Standard không đủ mạnh để bù đắp khoản hụt sau khi ưu đãi thuế hết hiệu lực". Bà cũng cho biết các bản giá rẻ thậm chí còn tác động tiêu cực vào doanh số phiên thể Premium, đặc biệt là với Model 3.

Hết ưu đãi thuế, xe điện cũng hết luôn sức hút

Thị trường xe điện tại Mỹ nhìn chung lao dốc mạnh kể từ cuối tháng 9, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD . Trong tháng 11, tổng doanh số EV toàn thị trường giảm hơn 41%. Trong bối cảnh đó, thị phần của Tesla lại tăng từ 43,1% lên 56,7%, đơn giản vì các đối thủ bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Bên cạnh áp lực về doanh số tại nhiều thị trường, thương hiệu xe điện này còn phải chia sẻ mức đầu tư sang các lĩnh vực khác như robotaxi hay robot hình người Optimus.

Sau nhiều năm tăng trưởng liên tục, Tesla lần đầu chứng kiến doanh số giảm trong năm ngoái. Lãi suất vay cao làm người tiêu dùng thận trọng, trong khi độ cạnh tranh ở châu Âu và Trung Quốc ngày càng gay gắt với nhiều mẫu xe rẻ hơn từ các thương hiệu khác.

Năm nay, doanh số hãng xe điện của ông Elon Musk dự kiến tiếp tục giảm. Từ sau Cybertruck - vốn vẫn chật vật tìm kiếm người mua, Tesla chưa ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới nào, còn dải sản phẩm hiện tại chỉ có những nâng cấp nhỏ.

Từ sau khi chính thức ra mắt dòng bán tải thuần điện Cybertruck, thương hiệu xe điện của ông Elon Musk vẫn chưa ra mắt thêm bất kỳ dòng sản phẩm hoàn toàn mới nào.

Bà Streaty cho biết thêm: "Tesla đang đối mặt thách thức lớn trong năm tới khi hàng loạt hãng xe chuẩn bị tung ra các mẫu rẻ hơn nhưng lại đầy tính năng hấp dẫn. Giải pháp rõ ràng là Tesla cần một mẫu xe hoàn toàn mới. Không thể khác được".

Mới đây, Tesla đã bổ sung chương trình tài chính lãi suất 0% dành cho mẫu Model Y Standard, một mức ưu đãi mạnh mẽ cho một mẫu xe chỉ mới được bàn giao hơn một tháng. Cả Tesla Model Y Standard và Model 3 Standard đều còn hàng tồn kho và được gắn nhãn giảm giá.

Mới đây, thương hiệu này còn ra chính sách cho vay tài chính với lãi suất 0% dành riêng cho Model Y Standard với kỳ vọng phiên bản giá rẻ này sẽ vực dậy doanh số tại Mỹ trong thời gian tới.

Ông Shawn Campbell, cố vấn tại Camelthorn Investments, nhận xét: "Nếu nhu cầu thật sự mạnh, họ đã không phải đưa ra lãi suất 0%. Giải pháp cuối cùng cho vấn đề nhu cầu vẫn là những mẫu xe hoàn toàn mới và hấp dẫn hơn".