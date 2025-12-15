Cổ phiếu hãng xe điện Rivian tăng mạnh nhờ kế hoạch tự phát triển chip

Giới phân tích tỏ ra lạc quan khi thương hiệu xe điện Rivian chuyển hướng khỏi bộ xử lý của Nvidia để phát triển chip tự lái riêng, đồng thời tung gói hỗ trợ lái trả phí với mức giá cạnh tranh mạnh so với Tesla.

Cổ phiếu Rivian Automotive đã tăng vọt 18% sau khi nhiều nhà phân tích đưa ra nhận định tích cực về chiến lược mới của hãng xe điện đến từ Mỹ, tập trung vào phát triển chip tự lái tùy biến và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này được xem là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực phần mềm và tự chủ công nghệ của Rivian.

Rivian sẽ tự trang bị chip tự phát triển riêng

Đà tăng mạnh diễn ra ngay sau khi cổ phiếu Rivian đóng cửa phiên trước đó giảm khoảng 6%, phản ánh phản ứng ban đầu của thị trường trước các thông báo tại sự kiện Autonomy and AI Day đầu tiên của thương hiệu xe điện Mỹ này.

Chip tự lái và AI mới của hãng xe điện này sẽ có tên là Rivian Autonomy Processor, được sản xuất bởi TSMC. Trước đó, Rivian sử dụng chip của Nvidia.

Rivian cho biết sẽ không tiếp tục sử dụng các bộ xử lý của Nvidia vốn đang cung cấp sức mạnh cho hệ thống lái tự động, đồng thời ra mắt một gói tính năng tự lái thu phí. Chip tự lái và AI do Rivian tự phát triển, có tên Rivian Autonomy Processor, sẽ được sản xuất bởi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực gia công bán dẫn.

Theo kế hoạch, dòng xe R2 hoàn toàn mới của Rivian, dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2026, sẽ là những mẫu xe đầu tiên được trang bị chip tự lái mới. Dù vậy, các hệ thống hỗ trợ lái và tự lái hiện tại vẫn yêu cầu sự giám sát của con người. Rivian cho biết hãng kỳ vọng sẽ triển khai chức năng "eyes-off", vốn cho phép người lái rời mắt khỏi đường trong một số điều kiện nhất định.

Thị trường phản ứng tích cực với cổ phiếu Rivian

Ngay lập tức, cổ phiếu Rivian tăng 17,9% lên 19,37 USD /cổ phiếu, mức cao nhất trong gần hai năm. Tính từ đầu năm đến nay, mã này đã tăng khoảng 24%.

Công ty môi giới Needham & Co đã nâng giá mục tiêu cổ phiếu Rivian thêm 64%, lên 23 USD /cổ phiếu. Theo Needham, động thái này phản ánh mức độ tin tưởng cao hơn vào vị thế của Rivian trong bối cảnh xe định nghĩa bằng phần mềm (software-defined vehicles) ngày càng trở thành tiêu chuẩn bắt buộc của ngành công nghiệp ôtô.

Rivian R2 sẽ là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu sử dụng chip Rivian Autonomy Processor. Việc tự chủ nguồn cung cấp chip sẽ giúp thương hiệu tránh nguy cơ thiếu hụt loại linh kiện này trong tương lai.

Chuyên gia phân tích cấp cao tại BNP Paribas James Picariello đánh giá cao những gì Rivian trình bày tại sự kiện. Ông cho rằng: "Sự kiện đã vượt kỳ vọng của chúng tôi và củng cố quan điểm rằng Rivian có thể trở thành nhà sản xuất xe điện lớn thứ hai tại Bắc Mỹ, thậm chí hiện tại đã vượt Tesla ở một số khía cạnh tích hợp AI".

Bên cạnh phần cứng, Rivian cũng công bố gói hỗ trợ lái mới mang tên Autonomy+, với mức giá 2.500 USD cho hình thức trả một lần hoặc 49,99 USD mỗi tháng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với hệ thống Full Self-Driving của Tesla, vốn có giá 8.000 USD nếu mua trọn gói hoặc 99 USD /tháng theo hình thức thuê bao.

Gói hỗ trợ lái mới Autonomy+ của Rivian có mức giá tốt hơn nhiều so với tùy chọn Full Self-Driving của Tesla. Sau những kế hoạch tích cực, cổ phiếu của Rivian đã tăng vọt 18%.

Việc kết hợp chip tự phát triển, chiến lược AI rõ ràng và chính sách giá cạnh tranh đang giúp Rivian ghi điểm trong mắt giới đầu tư, đồng thời mở ra kỳ vọng mới cho tham vọng vươn lên trong cuộc đua xe điện và công nghệ tự lái tại Bắc Mỹ. Hiện tại, dòng sản phẩm thuần điện của Rivian gồm mẫu SUV cỡ lớn R1S, mẫu SUV cỡ trung R2 và SUV cỡ nhỏ R3, đi kèm phiên bản bán tải R1T.