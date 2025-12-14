Một nghiên cứu mới dự báo quy mô thị trường xe sang tại Mỹ sẽ tăng gấp đôi khi hành vi mua sắm số hóa, thế hệ khách hàng trẻ và nhu cầu trải nghiệm đang tái định hình toàn bộ phân khúc này.

Thị trường xe hạng sang tại Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng gần gấp đôi trong vòng một thập kỷ tới, phản ánh sức hút ngày càng mạnh của các phân khúc xe sang, siêu xe và xe siêu sang trong bức tranh chung của nền kinh tế xa xỉ phẩm.

Thị trường xe sang Mỹ có thể chạm mốc 215 tỷ USD vào năm 2035

Báo cáo mới nhất của Boston Consulting Group và duPont Registry Group cho thấy thị trường mục tiêu đối với các mẫu xe có giá từ 100.000 USD trở lên tại Mỹ sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm từ 5% đến 7% trong giai đoạn từ nay đến năm 2035, đạt giá trị từ 180 tỷ đến 215 tỷ USD .

Hiện tại, quy mô thị trường xe sang tại Mỹ đã đạt mốc 110 tỷ USD , và có thể lên đến 215 tỷ USD vào năm 2035 nhờ vào những thay đổi trong giá trị sản phẩm, nguồn cung dồi dào cũng như phân khúc khách hàng mở rộng.

Đáng chú ý, doanh số xe đã qua sử dụng được dự báo sẽ tăng nhanh hơn xe mới với tốc độ cao hơn tới 1,5 lần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá xe mới ngày càng cao, trong khi nguồn cung xe trên thị trường thứ cấp liên tục mở rộng.

Dù người tiêu dùng vẫn duy trì sự hào hứng đối với xe sang và xe siêu sang, báo cáo nhấn mạnh rằng hành vi và sở thích của khách hàng đang thay đổi đáng kể trong suốt hành trình mua sắm.

Điều này buộc các bên tham gia hệ sinh thái, từ hãng xe, đại lý cho đến các nền tảng giao dịch, phải nhanh chóng thích nghi nếu muốn giữ vững vị thế và nắm bắt tăng trưởng trong tương lai.

Khách hàng xe sang thường xuyên tìm hiểu sản phẩm

Kết quả nghiên cứu được xây dựng dựa trên các cuộc phỏng vấn với những nhân vật chủ chốt trong ngành, đồng thời khảo sát hơn 400 nhà sưu tầm, người mua hiện tại, người mua trước đây và những khách hàng tiềm năng của phân khúc hạng sang.

Trong thời đại công nghệ số, khách hàng có thể "dạo showroom" với chỉ vài cú click chuột, soi từng chi tiết của xe thông qua hình ảnh cũng như video thực tế, bên cạnh khả năng tư vấn sản phẩm và hỗ trợ trực tuyến 24/7.

Phần lớn người được hỏi cho biết việc tìm kiếm thông tin diễn ra gần như thường xuyên, với khoảng 80% thừa nhận họ lướt mạng ít nhất mỗi tuần một lần, ngay cả khi chưa có ý định mua ngay. Khi đã đưa ra quyết định, khoảng 70% hoàn tất giao dịch chỉ trong vòng một tháng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ. Dù Porsche và Ferrari vẫn là những thương hiệu được ưa chuộng ở hầu hết nhóm tuổi, người mua thuộc thế hệ Millennials và Gen Z tỏ ra cởi mở hơn trong việc so sánh, cân nhắc nhiều thương hiệu khác nhau.

Ferrari đang từng bước tiếp cận nhóm khách hàng trẻ thông qua các buổi trình diễn thời trang, đồng thời mở rộng sang kinh doanh các sản phẩm phụ kiện mang phong cách lifestyle.

Khoảng một phần ba người mua cho biết yếu tố cảm xúc là động lực chính thúc đẩy quyết định mua xe. Tuy vậy, người trẻ tuổi có xu hướng xem xe sang như một khoản đầu tư hoặc phần thưởng cho bản thân, trong khi nhóm khách hàng lớn tuổi lại bị thu hút nhiều hơn bởi đổi mới công nghệ và việc sở hữu những mẫu xe mới nhất.

Kênh bán hàng xe sang phong phú hơn trong thời đại kỹ thuật số

Mua xe thông qua đại lý chính hãng vẫn là lựa chọn phổ biến nhất ở mọi nhóm tuổi, nhưng thế hệ Millennials và Gen Z sẵn sàng hơn với các nền tảng số hoặc giao dịch tư nhân. Đáng chú ý, mức độ thoải mái với môi trường kỹ thuật số là rất cao ở tất cả các thế hệ, khi có tới ba phần tư số người tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng mua chiếc xe tiếp theo hoàn toàn trực tuyến.

Những hoạt động mang tính phong cách sống được lồng ghép với các thương hiệu xe sang, nhằm mở rộng trải nghiệm của các khách hàng tiềm năng vượt ra khỏi khuôn khổ sản phẩm ban đầu.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, trải nghiệm ngày càng đóng vai trò then chốt trong sự hài lòng của khách hàng. Phần lớn người mua đánh giá cao các chương trình gắn liền với xe và trải nghiệm lái như sự kiện trên đường đua hay tham quan nhà máy. Bên cạnh đó, những hoạt động mang tính phong cách sống như thử rượu vang hay trình diễn thời trang cũng nhận được sự quan tâm, cho thấy tiềm năng mở rộng trải nghiệm vượt ra ngoài phạm vi sản phẩm.

Theo báo cáo này, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái xe sang không thể tiếp tục dựa vào những cách tiếp cận truyền thống để chinh phục thế hệ khách hàng đang thay đổi nhanh chóng. Để theo kịp xu hướng, họ cần tập trung vào việc cung cấp nội dung trực tuyến hấp dẫn và thường xuyên, phù hợp với trình độ số ngày càng cao của người mua.

Ngoài ra, việc xây dựng sự gắn kết cảm xúc với thương hiệu, phát triển các mô hình bán lẻ điện tử, đồng thời đầu tư mạnh mẽ hơn vào những trải nghiệm toàn diện xoay quanh xe sang và phong cách sống cũng là những yếu tố then chốt trong phân khúc hạng sang.