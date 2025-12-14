Volvo hối thúc châu Âu cương quyết với mục tiêu cấm xe xăng 2035

Bất chấp sức ép ngày càng lớn từ thị trường và nhiều thương hiệu muốn nới lỏng lộ trình, Volvo vẫn công khai kêu gọi châu Âu giữ nguyên lệnh cấm xe xăng từ năm 2035.

Volvo cảnh báo việc thay đổi lộ trình cấm xe xăng sẽ "làm xói mòn niềm tin vào chính sách dài hạn" của Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh Brussels đang chịu sức ép từ một số quốc gia và nhà sản xuất muốn nới lỏng kế hoạch dự kiến có hiệu lực từ năm 2035.

Volvo cương quyết với mục tiêu cấm xe xăng từ năm 2035 của châu Âu

Một lãnh đạo của Volvo cho biết ông hy vọng Ủy ban châu Âu (EC) sẽ "chống lại áp lực" nhằm loại bỏ lệnh cấm đối với xe động cơ đốt trong, nhấn mạnh rằng hãng xe Thụy Điển đã "sẵn sàng" với các lựa chọn thay thế thuần điện. Theo kế hoạch hiện tại, EU sẽ cấm bán xe mới phát thải CO₂ từ năm 2035, coi đây là trụ cột trong chiến lược trung hòa carbon và thúc đẩy phát triển xe điện trên toàn lục địa.

Volvo và Polestar là 2 hãng xe lớn tiếng phản đối yêu cầu điều chỉnh lại thời hạn cấm xe xăng của Liên minh châu Âu kể từ năm 2035 trở đi. Điều này có thể lý giải đơn giản vì Volvo thuộc quyền kiểm soát của Zhejiang Geely Holding Group, một tập đoàn Trung Quốc.

Tuy nhiên, Đức, Italy cùng các nhà sản xuất ôtô của hai nước này đang vận động hành lang tại Brussels để ít nhất làm "mềm" quy định, cho rằng họ cần thêm sự hỗ trợ trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc. Một nghị sĩ hàng đầu của Đức tại EU cho biết Ủy ban châu Âu có thể sẽ tiến tới hủy bỏ lệnh cấm ngay trong tuần tới, đồng thời gợi ý một phương án thay thế là yêu cầu các hãng đạt mức cắt giảm 90% lượng phát thải CO₂.

Trước khả năng đó, Giám đốc Thương mại của Volvo, ông Erik Severinson, nói rằng việc từ bỏ lệnh cấm sẽ là "điều đáng tiếc". Ông nhấn mạnh Volvo và hãng xe Thụy Điển khác là Polestar đã nằm trong số những tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất việc thay đổi kế hoạch, cùng với các nhà sản xuất xe điện khác - những bên cho rằng họ bị "thất vọng" sau khi đã đầu tư lớn cho quá trình chuyển đổi.

Châu Âu vẫn còn phân cực trong mục tiêu trung hòa carbon

Ông Severinson thừa nhận có thể sẽ xuất hiện một dạng thỏa hiệp nào đó, nhưng cảnh báo việc đổi hướng vào thời điểm này sẽ làm suy giảm niềm tin vào hệ thống quy định trong tương lai. Ông này nói: "Điều đó làm xấu đi niềm tin đối với toàn bộ hệ thống. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều và đã sẵn sàng. Nhưng đột nhiên sân chơi lại thay đổi chỉ vì có người khác chưa sẵn sàng".

Giám đốc Thương mại của Volvo Erik Severinson đổ lỗi cho "người khác" chưa sẵn sàng. Trên thực tế, chính người tiêu dùng và nhu cầu của thị trường toàn cầu nói chung, cũng như châu Âu nói riêng, mới là những yếu tố chưa sẵn sàng cho một quá trình chuyển đổi sang xe điện còn nhiều bất cập.

Vị lãnh đạo này cũng bày tỏ lo ngại rằng quan điểm của Volvo có thể không được lắng nghe đầy đủ trong thỏa hiệp sắp tới, và cho rằng điều đó “rất tiêu cực” đối với hãng.

Ở chiều ngược lại, các nhóm vận động kêu gọi EU hủy bỏ lệnh cấm lập luận rằng khối này nên cho phép nhiều công nghệ khác cùng tồn tại, bao gồm xe hybrid PHEV, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tổng hợp (e-fuels), thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện BEV. Tranh luận này đang làm nóng thêm cuộc đối đầu giữa mục tiêu khí hậu dài hạn của EU và những lo ngại trước mắt của ngành công nghiệp ôtô châu Âu trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Người tiêu dùng toàn cầu vẫn ưu ái xe xăng

Theo báo cáo cảm nhận người tiêu dùng mới công bố bởi Ernst & Young, người tiêu dùng trên toàn thế giới đang từ bỏ kế hoạch mua xe điện và quay trở lại xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE). Một nửa số lượng người tiêu dùng toàn cầu hiện cho biết chiếc xe tiếp theo của họ sẽ dùng động cơ xăng hoặc dầu, đánh dấu mức đảo chiều 13% so với năm 2024.

CEO Ford Jim Farley đã cảnh báo châu Âu đang "bán tương lai" cho xe Trung Quốc nếu còn tiếp tục với mục tiêu cấm xe xăng từ năm 2035. Nền tảng sử dụng trên các mẫu xe Volvo như CMA và SPA cũng đang được áp dụng trên các hãng xe Trung Quốc của Geely.

Tỷ lệ ưu tiên EV giảm mạnh xuống còn 14% từ mức 24% của năm trước, trong khi mức quan tâm đến hybrid cũng giảm 5%, xuống còn 16%. Do đó, việc Volvo cũng như thương hiệu con Polestar cương quyết với tiến trình cấm xe xăng ban đầu cho thấy các thương hiệu này đang ưu tiên mức lợi nhuận và vốn đầu tư vào quá trình chuyển đổi sang xe điện, hơn là nhu cầu thực tế của thị trường và người tiêu dùng.

Mặc dù mang danh là một hãng xe có trụ sở tại Thụy Điển, cổ đông lớn nhất của Volvo vẫn là Zhejiang Geely Holding Group (Trung Quốc). Tập đoàn này nắm quyền kiểm soát Volvo kể từ khi mua lại thương hiệu này từ Ford vào năm 2010 và đến nay vẫn giữ vai trò chi phối ở cấp độ chiến lược và công nghệ chung.