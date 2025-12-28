Vì sao VinFast Limo Green được vinh danh 'MPV phổ thông của năm'?

Chiến thắng tại Car Awards 2025 và doanh số kỷ lục của VinFast Limo Green đã phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong xu hướng lựa chọn dòng xe đa dụng MPV 7 chỗ.

Tại lễ trao giải Car Awards 2025 (trong khuôn khổ triển lãm phương tiện di chuyển Vietnam Mobility Show 2025) diễn ra tối 26/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), VinFast Limo Green đã giành chiến thắng thuyết phục ở hạng mục “Ôtô của năm phân khúc MPV phổ thông”.

VinFast Limo Green được vinh danh tại lễ trao giải Car Awards 2025.

Theo bảng điểm công bố, VinFast Limo Green đạt tổng điểm 296,18, tạo khác biệt rõ rệt ở các tiêu chí mang tính sử dụng thực tế như chi phí sử dụng (66,7 điểm) và vận hành (60,8 điểm). Đây chính là 2 yếu tố đang ngày càng được người mua MPV phổ thông đặt lên hàng đầu.

Lý giải cho chiến thắng của Limo Green, giám khảo Lê Thượng Tiến cho rằng mẫu MPV điện của VinFast đã đánh trúng các tiêu chí cốt lõi của phân khúc. “Limo Green có mức giá phù hợp nhưng mang lại không gian tối ưu. Từ cột A đến gương, từ hàng ghế thứ nhất đến hàng ghế thứ ba đều được đặt ở vị trí hợp lý, giúp người ngồi cảm thấy thoải mái trong suốt hành trình”, anh Tiến nhận định.

Theo vị giám khảo này, lợi thế lớn của Limo Green còn nằm ở khung gầm chắc chắn, một phần nhờ bộ pin có khối lượng lớn được đặt thấp dưới sàn xe, giúp hạ trọng tâm và tăng độ ổn định khi vận hành. Kết hợp động cơ điện mạnh mẽ, Limo Green mang lại cảm giác tăng tốc mượt và liền mạch, phù hợp cả nhu cầu gia đình lẫn chạy dịch vụ.

Limo Green được trưng bày và cho lái thử tại Vietnam Mobility Show 2025.

Ở phía người dùng, trải nghiệm thực tế cũng củng cố kết quả từ hội đồng chuyên môn. Anh Trần Sơn Hà, một trong những người đến lái thử VinFast tại triển lãm Vietnam Mobility Show, thừa nhận yếu tố khiến bản thân cân nhắc nghiêm túc Limo Green là không gian hàng ghế thứ hai và thứ ba rất rộng, phù hợp cho gia đình đông người cũng như khi cần chở thêm hành lý.

Ngoài ra, chi phí nhẹ gánh cũng là vấn đề quan trọng thuyết phục anh. “Tôi đang dùng xe xăng, mỗi tháng mất khoảng 2-3 triệu tiền nhiên liệu. Với Limo Green, tôi gần như không mất tiền sạc pin nên chi phí vận hành giảm rõ rệt”, anh chia sẻ.

Thực tế, chi phí sử dụng tiết kiệm là yếu tố đã được rất nhiều người dùng Limo Green, đặc biệt là các tài xế dịch vụ, chia sẻ sau thời gian sử dụng thực tế. Nhiều bác tài khẳng định đã tiết kiệm được cả chục triệu đồng mỗi tháng tiền xăng xe, chưa kể khoản chi phí bảo dưỡng chỉ bằng khoảng 1/4 xe xăng.

Anh Trần Sơn Hà bị thuyết phục bởi sự rộng rãi, khả năng vận hành tốt và chi phí sử dụng tiết kiệm của Limo Green.

Đặc biệt, theo giới chuyên môn và cộng đồng người dùng, sự hấp dẫn của Limo Green còn nằm ở chi phí sở hữu hấp dẫn sau loạt ưu đãi lớn từ VinFast.

Cụ thể, chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 đang đưa ra mức ưu đãi 4% giá bán cho mẫu MPV 7 chỗ. Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận hỗ trợ tới 22 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi thành tiền mặt) trị giá 15 triệu đồng. Người mua có nhu cầu cũng sẽ được hỗ trợ vay trả góp với lãi suất được hỗ trợ 3-4%/năm so với thị trường. Cùng với lệ phí trước bạ được miễn, chi phí thực tế để lăn bánh mẫu MPV điện đang về mức dưới 700 triệu đồng.

Trong thời gian qua, Limo Green đã tạo ra dấu ấn mạnh mẽ về mặt doanh số. Theo số liệu bán hàng, trong tháng 11, Limo Green đạt kỷ lục doanh số gần 10.000 xe, chiếm gần 2/3 thị phần phân khúc MPV phổ thông. Đây là con số hiếm thấy với một mẫu xe điện trong nhóm xe gia đình - dịch vụ.

Với Limo Green, cả ban giám khảo Car Awards cùng độc giả tham gia bình chọn và trải nghiệm thực tế của các tài xế đã chứng minh những trải nghiệm tích cực chiếc xe mang lại. Danh hiệu MPV của năm là hoàn toàn xứng đáng với những gì Limo Green đã thể hiện dù chỉ mới ra mắt chưa đầy một năm.