Mercedes-Benz cũng làm xe tự lái

Có thể trong 2-3 năm tới, những chiếc xe tự lái của Mercedes-Benz sẽ xuất hiện trên đường phố.

Mercedes-Benz đã chính thức ghi tên mình vào danh sách cổ đông của Tập đoàn Công nghệ Qianli (do Geely hậu thuẫn), đánh dấu sự hoàn tất của quá trình tích hợp chiến lược mảng lái xe tự lái vào hệ sinh thái Qianli Intelligent Driving.

Cụ thể, Mercedes-Benz đã chi ra 1,34 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 191 triệu USD ) để thâu tóm 3% cổ phần của Qianli Technology. Thông qua công ty con Mercedes-Benz Digital Technology, hãng xe Đức đã nhận chuyển nhượng hơn 135 triệu cổ phiếu từ Lifan Holdings, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn thứ năm của tập đoàn này.

Sự góp mặt của Mercedes-Benz được xem là có sự "trợ lực" lớn từ Zhejiang Geely Holding Group, tập đoàn mẹ của Geely và cũng là một trong những cổ đông chủ chốt của Qianli. Đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hãng xe hạng sang nước Đức và "gã khổng lồ" ôtô Trung Quốc trong việc cùng nhau chia sẻ chi phí và công nghệ cốt lõi.

Những chiếc xe Mercedes-Benz hay Geely trong tương lai sẽ sớm được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái cao cấp này. Ảnh: Đan Thanh.

Dự án này có thể sớm được Geely và Mercedes-Benz đưa vào áp dụng trên toàn bộ mẫu xe của 2 thương hiệu trong tương lai. Mục tiêu Mục tiêu cuối cùng là biến Qianli thành một nền tảng mở, không chỉ phục vụ cho các dòng xe của Geely hay Mercedes-Benz mà còn sẵn sàng cung cấp giải pháp cho các nhà sản xuất ôtô bên thứ 3.

Công nghệ của Qianli Intelligence Driving được quảng cáo không chỉ lập trình các tình huống giao thông giả định (rule-based logic) mà còn tối ưu khả năng giải quyết tình huống, đưa ra các giải pháp xử lý chính xác và phù hợp dựa vào tình hình giao thông.

Xe cũng được đảm bảo có hành vi nhất quán và an toàn ngay cả trong những kịch bản giao thông đô thị phức tạp hoặc các tình huống hiếm gặp.

Như vậy nhiều khả năng trong thời gian tới, nhưng chiếc xe sang từ hãng ngôi sao 3 cánh sẽ được trang bị công nghệ hỗ trợ người lái cấp độ cao này, hướng tới dòng sản phẩm lái tự động thế hệ mới.