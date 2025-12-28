Đây là siêu xe điện của hãng máy hút bụi Trung Quốc

Dreame Auto "nhá hàng" siêu xe điện đầu tiên ngay trước khi trưng bày mẫu xe này tại sự kiện CES 2026 vào tháng tới.

Chuyên trang Car News China dẫn thông tin từ Autohome cho biết Dreame Auto vừa tung ra những hình ảnh “nhá hàng” về siêu xe điện đầu tiên. Dreame Auto là hãng xe thuộc Dreame Technology - cái tên quen thuộc ở mảng sản xuất máy hút bụi và robot hút bụi của Trung Quốc.

Theo Autohome, mẫu xe đầu tiên của Dreame Auto sẽ chính thức trình diện khách hàng tại sự kiện CES 2026 vào tháng sau. Trước đó, hãng tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt và mở bán mẫu xe điện đầu tiên vào năm 2027.

Các hình ảnh được Dreame Auto chia sẻ cho thấy đây khả năng cao sẽ là một siêu xe thuần điện. Sở hữu cấu trúc thân xe dài và thấp, kết hợp vòm bánh trước và sau mở rộng rõ rệt, chiếc siêu xe điện của Dreame được đánh giá có dáng vẻ khá bề thế.

Cụm đèn trước gồm 4 dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang, trong khi cản trước được thiết kế với các hốc gió lớn cùng các chi tiết khí động học hai bên.

Khi quan sát từ bên hông, siêu xe điện của Dreame nổi bật với cánh gió bên lớn, thiết kế trụ A ẩn tạo ra sự liền mạch giữa kính chắn gió với mui xe.

“Dàn chân” của xe là bộ mâm 6 chấu dạng cánh hoa, cố định bằng cụm ốc 6 bu lông, tạo ra diện mạo đậm chất xe đua.

Truyền thông Trung Quốc nhận định hệ thống phanh sẽ là đĩa carbon-ceramic, dựa trên các chi tiết quan sát được từ ảnh teaser. Dreame Auto chưa xác nhận chính thức thông tin này.

Đuôi xe có một cánh gió cố định cỡ lớn. Cụm đèn hậu có thiết kế liền mạch, bên trong là cấu trúc đèn ma trận điểm 3D. Cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió hai tầng kích thước lớn - thiết kế được cho là sẽ tạo ra hiệu ứng khí động học dưới gầm và tăng lực ép xuống trục sau.

Thông số kỹ thuật chính thức vẫn chưa được Dreame Auto công bố. Trang tin Autohome cho rằng xe sẽ được trang bị hệ truyền động điện với công suất cao hơn 1.000 mã lực, ứng dụng công nghệ làm mát cưỡng bức bằng môi chất lạnh. Nhờ đó, nhiệt độ hệ thống truyền động điện của xe sẽ được duy trì ở khoảng 15 độ C.

Xe cũng được cho là có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong không quá 1,8 giây.

Chuyên trang Car News China từng tiết lộ Dreame Auto đã xây dựng chiến lược 2 thương hiệu xe điện, bao gồm xe điện hiệu năng cao và xe điện hạng sang cỡ lớn.

“Tân binh” của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc cũng đã công bố bản dựng của một xe điện hiệu suất cao cùng một SUV điện cỡ lớn nhắm đến phân khúc siêu sang.

Mẫu xe chuẩn bị ra mắt tại CES 2026 nhiều khả năng vẫn ở giai đoạn concept, với thông tin chi tiết sẽ được công bố gần thời điểm chính thức có mặt trên thị trường.