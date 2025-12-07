SUV thuần điện AUDI E7X bất ngờ lộ ảnh

Hình ảnh của mẫu SUV thuần điện AUDI E7X vừa được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Sau khi ra mắt AUDI E SUV Concept tại Triển lãm Ôtô Quảng Châu, thương hiệu con AUDI của Audi tại Trung Quốc đã có bước tiến lớn khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) vừa công bố hình ảnh phiên bản sản xuất. Mẫu xe chính thức mang tên AUDI E7X với thiết kế gần như tương đương với mẫu xe ý tưởng.

Thiết kế AUDI E7X tương đương với bản concept

Thiết kế phần đầu của mẫu xe điện này sử dụng lưới tản nhiệt kín. Tuy nhiên, phiên bản thương mại đã loại bỏ vòng sáng chạy viền toàn bộ mặt trước trên bản concept. Cản dưới cũng được chỉnh sửa nhẹ với khe hút gió mới, có vẻ tích hợp cửa gió khí động học chủ động.

AUDI E7X có nhiều tùy chọn công nghệ như kính chiếu hậu truyền thống/kính chiếu hậu kỹ thuật số, cảm biến LiDAR trên nóc xe, hệ thống khí động học chủ động, nhiều thiết kế mâm với kích thước lên đến 22 inch...

AUDI E7X có các lựa chọn giữa gương truyền thống và gương kỹ thuật số, đi kèm các cụm camera hoặc cảm biến mới đặt trên hốc bánh trước. Xe còn trang bị cảm biến LiDAR trên nóc, tay nắm cửa ẩn và 4 lựa chọn thiết kế mâm với kích thước lên đến 22 inch.

Mẫu EV này có kích thước 5.049 x 1.997 x 1.710 mm, trục cơ sở dài 3.060 mm. Như vậy, xe ngắn và thấp hơn đôi chút so với bản concept. So với Audi Q7 hiện tại, E7X ngắn hơn 20 mm nhưng trục cơ sở lại dài hơn 66 mm, hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi hơn.

AUDI E7X có nhiều tùy chọn, ra mắt vào năm 2026

MIIT không công bố hình ảnh nội thất, nhưng xác nhận sẽ có ít nhất một phiên bản cấu hình 4 chỗ. Dựa trên "người anh em" E5 Sportback, nhiều khả năng AUDI EX7 cũng được trang bị màn hình 27 inch, trợ lý ảo AUDI Assistant, ốp gỗ nội thất, sạc không dây kép, hệ thống đèn viền, bộ khuếch tán mùi hương và cửa gió ẩn...

Mẫu SUV thuần điện này có 2 tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh. Với phiên bản cao cấp, công suất tối đa có thể lên đến 680 mã lực, tầm di chuyển tối đa 700 km và hỗ trợ khả năng sạc nhanh.

Hình ảnh MIIT cho thấy xe sẽ có cả bản dẫn động 1 cầu và dẫn động 2 cầu quattro. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ đặt sau, mang đến công suất tối đa 408 mã lực, trong khi bản dẫn động 4 bánh đạt công suất 680 mã lực và tốc độ tối đa giới hạn ở 230 km/h.

Dù MIIT không tiết lộ thêm, AUDI E SUV Concept trước đó sử dụng pin 109 kWh, cho tầm hoạt động trên 700 km theo chuẩn CLTC. Cấu trúc 800 V cho phép sạc nhanh: bổ sung quãng đường 320 km chỉ trong 10 phút sạc. AUDI E7X sẽ ra mắt tại Trung Quốc trong năm 2026.