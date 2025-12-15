Hãng xe xanh Trung Quốc nào đang bán chạy tại thị trường tỷ dân?

Thị trường xe xanh đất nước tỷ dân ghi nhận sự tăng trưởng nhất định, với nhiều thương hiệu tân binh lọt nhóm bán chạy.

Theo báo cáo của CarnewsChina, doanh số xe năng lượng mới (xe xanh) tại Trung Quốc trong tháng 11 phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều thương hiệu cả mới lẫn cũ của Trung Quốc.

Các thương hiệu mới như HIMA hay Leapmotor vẫn đang nỗ lực gia tăng thị phần, trong khi các hãng xe quen thuộc như BYD, Zeekr hay Lynk & Co, Chery cũng ghi nhận sự tăng trưởng nhất định về mặt doanh số.

Trong số này, đương nhiên BYD vẫn đang là hãng xe bán chạy nhất thị trường xe xanh Trung Quốc với doanh số tháng 11 đạt 480.186 chiếc.

BYD thống trị thị trường xe năng lượng mới Trung Quốc Bảng xếp hạng thương hiệu xe xanh bán chạy tại Trung Quốc trong tháng 11 (số liệu: CarnewsChina) Nhãn BYD SAIC Geely Changan Chery HIMA Leapmotor Zeekr GWM Xiaomi

xe 480186 149900 132652 125000 116794 81864 70327 55146 40100 40000

Đứng sau BYD là SAIC, tập đoàn ôtô với các thương hiệu như MG hay Maxus, SAIC với tổng doanh số tháng 11 đạt 149.900 chiếc. Geely với các thương hiệu như Volvo, Geely, Lynk & Co ghi nhận khoảng 132.652 xe bán ra thị trường.

BYD vẫn đang dẫn đầu thị trường xe xanh Trung Quốc với doanh số gần 500.000 xe trong tháng 11. Ảnh: CNN.

Changan và Chery chia nhau vị trí thứ 4 và 5 trên bảng xếp hạng hãng xe năng lượng mới bán chạy tại đất nước tỷ dân, với doanh số lần lượt là 125.000 và 116.794 chiếc.

Ngoài những thương hiệu quen mặt trên, bảng xếp hạng ôtô trong tháng 11 còn ghi nhận cái tên tân binh nổi bật là Xiaomi. Dù chỉ vừa mở bán 2 mẫu xe chính là SU7 và YU7, Xiaomi đã nhanh chóng tiến vào top 10 hãng xe bán chạy nhất đất nước tỷ dân trong tháng 11.

Doanh số của Xiaomi Auto không được tiết lộ cụ thể, dao động khoảng trên 40.000 chiếc. Nếu vượt mốc 40.100 xe, Xiaomi thậm chí còn vượt qua cả GWM, trở thành hãng xe bán chạy thứ 9 Trung Quốc.