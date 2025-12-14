SUV cỡ lớn của MG sắp ra mắt Ấn Độ, liệu có về Việt Nam?

Mẫu SUV cỡ lớn mới - MG Majestor - đã dần xuất hiện trên đường phố Ấn Độ, liệu sẽ sớm được mang về Việt Nam trong thời gian tới?

Chiếc SUV cao cấp MG Majestor, tưởng chừng đã sẵn sàng ra mắt từ nhiều tháng trước, vẫn tiếp tục xuất hiện trên các con đường Ấn Độ mà không có bất kỳ thông tin rõ ràng nào về thời điểm lên kệ.

Gần một năm sau khi ra mắt tại Triển lãm ôtô toàn cầu Bharat Mobility 2025, Majestor đã bị bắt gặp nhiều lần khi chạy thử trên đường cao tốc và gần các đại lý, nhưng JSW MG Motor India vẫn chưa chia sẻ ngày hoặc kế hoạch ra mắt chính thức. Hiện tại, mẫu xe này vẫn là một hình ảnh quen thuộc trong các bức ảnh chụp lén hơn là trong phòng trưng bày.

Majestor được phát triển dựa trên MG Gloster và sử dụng cùng nền tảng khung gầm dạng thang, thiết kế mạnh mẽ, thể thao. Bên trong, chiếc SUV này được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 12,3 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn.

Xe được bắt gặp khi lái thử trên đường phố Ấn Độ. Ảnh: V3Cars.

Xe dự kiến sẽ sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.0L với hai mức công suất.

Phiên bản turbo đơn với công suất 158,7 mã lực và mô men xoắn cực đại 373,5 Nm và phiên bản tăng áp kép với sức mạnh 213 mã lực và 479 Nm. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, xe có thể được bán với giá khoảng 45.600- 51.600 USD , cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner.

Tuy nhiên đến hiện tại, thời gian ra mắt của MG Majestor vẫn còn là ẩn số. Nếu được ra mắt tại thị trường này, nhiều khả năng mẫu xe cũng sẽ được mang về Việt Nam trong tương lai gần, cạnh tranh cùng Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner hay Mitsubishi Pajero Sport.