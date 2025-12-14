Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tay ga 'hybrid' giá rẻ của Yamaha xuất hiện

  Chủ nhật, 14/12/2025 07:54 (GMT+7)
Chiếc xe tay ga "hybrid" mới của Yamaha tại Malaysia được quảng cáo có khả năng tiết kiệm nhiên liệu, công suất mạnh mẽ dù giá bán thấp.

Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe Ego Gear Pro Hybrid 2026 dành cho thị trường Malaysia. Đây là mẫu tay ga hướng đến nhóm khách hàng phổ thông, ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và có giá bán thấp.

Điểm đặc biệt trên Ego Gear Pro Hybrid là chức năng Power Assist, tự động cung cấp thêm sức mạnh khi tăng tốc từ trạng thái dừng, đặc biệt khi đi cùng hành khách hoặc khi khởi động xe lên dốc, với tốc độ tối đa hỗ trợ là 30 km/h. Kết hợp với động cơ là công nghệ Smart Motor Generator (SMG) cho việc dừng-khởi động xe trơn tru và đề nổ chỉ bằng một lần nhấn nút.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ Blue Core Hybrid xy-lanh đơn của Yamaha, sử dụng SOHC và làm mát bằng không khí, dung tích 125 cc. Ego Gear Pro Hybrid sản sinh 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút, với mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 5.000 vòng/phút, truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động CVT.

Chi tiết thiết kế của chiếc Yamaha Ego Gear Pro Hybrid tại Malaysia. Ảnh: Paultan.

Kích thước bánh xe đối xứng ở cả hai đầu Ego Gear Pro Hybrid, với lốp 110/70 được lắp trên vành hợp kim 12 inch. Hệ thống phanh sử dụng phanh đĩa thủy lực đơn ở phía trước và phanh tang trống cơ học ở phía sau, trong khi hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng thông thường và giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước ở phía sau.

Màn hình LCD đơn sắc hiển thị tất cả thông tin lái xe cần thiết và tích hợp tính năng Yamaha Y-Connect với khả năng kết nối với điện thoại thông minh của người lái. Công nghệ này cho phép nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn, nhắc nhở bảo dưỡng, dữ liệu sử dụng nhiên liệu và vị trí cuối cùng của xe, cũng như chức năng định vị.

Chiếc xe tay ga hybrid này có giá chỉ 6.198 RM (tương đương 1.320 USD). Mức giá này thấp hơn đa số mẫu xe tay ga của Honda tại thị trường Malaysia như beAT (6.090 RM) hay Vario (7.268-10.100 RM).

Đan Thanh

