Nhà máy Honda tại Trung Quốc tiếp tục dừng hoạt động do thiếu chip

Khủng hoảng thiếu chip bán dẫn tiếp tục gây sức ép lên ngành công nghiệp ôtô, buộc Honda kéo dài thời gian tạm dừng sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc.

Honda cho biết hãng sẽ kéo dài việc tạm dừng sản xuất tại 3 nhà máy ở Trung Quốc thêm 2 tuần vì tình trạng thiếu chip bán dẫn, cho thấy những căng thẳng trong chuỗi cung ứng vẫn chưa hạ nhiệt đối với nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai của Nhật Bản.

Mặc dù đặt nhà máy ngay tại Trung Quốc, Honda vẫn không thể tránh khỏi hậu quả của việc thiếu chip, vốn xuất phát từ tranh chấp giữa chính phủ Hà Lan và Trung Quốc xung quanh công ty sản xuất vi mạch Nexperia.

3 nhà máy này do Honda liên doanh vận hành cùng Tập đoàn Ôtô Quảng Châu GAC (Guangzhou Automobile Group). Các cơ sở vốn dự kiến nối lại hoạt động vào thứ Hai tuần này, nhưng thời điểm khởi động lại đã được dời đến ngày 19/1.

Sự gián đoạn xuất phát từ các đợt chậm trễ trong giao chip của Nexperia - công ty Hà Lan thuộc sở hữu của Wingtech (Trung Quốc) - vốn đã buộc một số nhà sản xuất ôtô phải cắt giảm sản lượng trong những tháng gần đây. Honda không trực tiếp quy trách nhiệm cho Nexperia trong lần điều chỉnh lịch sản xuất mới nhất này.

Các nhà máy liên doanh của Honda với GAC tại Trung Quốc sẽ tiếp tục dừng hoạt động đến ngày 19/1. Trước đó, hãng xe Nhật Bản này cũng đã dừng các dây chuyền lắp ráp tại Mexico với lý do tương tự.

Không chỉ tại Trung Quốc, Honda trước đó cũng đã phải dừng hoặc giảm sản lượng tại một số nhà máy ở Bắc Mỹ từ cuối tháng 10 đến tháng 11 năm ngoái do thiếu hụt chip, cho thấy mức độ dễ tổn thương trước những biến động nguồn cung linh kiện bán dẫn toàn cầu.

Tình trạng thiếu chip từ Nexperia đã âm ỉ trong nhiều tháng khi công ty này gặp gián đoạn trong khâu logistics và tranh chấp thương mại đến từ phía Trung Quốc. Là nhà cung cấp linh kiện bán dẫn quy mô lớn cho nhiều hãng xe, bất kỳ sự chậm trễ giao hàng nào của Nexperia cũng nhanh chóng lan sang dây chuyền lắp ráp, khiến các nhà sản xuất buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất đồng thời giảm sản lượng.

Việc phụ thuộc nguồn cung vào duy nhất một nhà cung cấp, mặc dù linh kiện này không quá phức tạp, đã khiến nhiều hãng xe phải trả giá khi có sự thay đổi lớn về địa chính trị hay tranh chấp giữa các quốc gia với nhau.

Việc phụ thuộc lớn vào một số nhà cung ứng chủ chốt càng làm lộ rõ rủi ro trước những cú sốc về linh kiện bán dẫn, lĩnh vực vốn vẫn đang đối mặt nhu cầu cao từ cả điện tử tiêu dùng lẫn ngành công nghiệp ôtô. Không riêng gì Honda, nhiều hãng xe lớn trên thế giới cũng đang "chịu trận" dưới tác động của cuộc thương chiến này.