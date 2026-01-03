'Siêu xe' Porsche Cayman GT4 RS với phối màu độc lạ

|
Một đại lý siêu xe tại bang Washington (Mỹ) vừa rao bán một chiếc Porsche 718 Cayman GT4 RS. Tuy nhiên, thay vì những phối màu quen thuộc, chủ nhân của chiếc xe đã lựa chọn chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch với một tổ hợp "độc lạ".
|
Chiếc xe vẫn mang màu sơn xanh Birch Green quen thuộc, tuy nhiên các chi tiết ngoại thất như mâm, tai gương ngoại thất, cửa gió NACA tại nắp capo, cánh gió và logo Porsche phía sau được sơn màu xanh dương Riviera Blue.
|
|
Phối màu "không giống ai" này khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật RC Car (xe điều khiển từ xa) trong loạt phim hoạt hình cho trẻ em Toy Story của Pixar.
|
Bước vào khoang nội thất, có lẽ các nhà thiết kế tại Stuttgart cũng không nghĩ có một khách hàng lựa chọn phối màu kỳ lạ này cho một mẫu xe hiệu năng cao của Porsche.
|
Chiếc Porsche Cayman GT4 RS được trang bị gói nâng cấp Weissach Package trị giá 13.720 USD tại Mỹ, ghế đua bucket seat bằng sợi carbon nhưng bề mặt da lại là... màu xanh dương đi kèm với các đường chỉ xanh lá và vải Pepita.
|
Các chi tiết như bảng taplo, tapi cửa, chân và đầu cần số cũng được trang trí bằng màu xanh dương, tương phản với màu xanh lá tại bệ tay trung tâm, taplo và tapi cửa.
|
Để mang đến phối màu "ton sur ton" hoàn hảo nhất, cụm chìa khóa cũng được sơn màu xanh Birch Green, trong khi ốp da bảo vệ chìa lại được làm bằng da màu xanh dương.
|
Là mẫu Cayman đầu tiên nhận được nâng cấp RS vốn thường được sử dụng trên 911, Porsche 718 Cayman GT4 RS sở hữu động cơ boxer 6-xylanh 4.0L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
|
Phiên bản này chỉ có duy nhất tùy chọn hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho phép mẫu xe thể thao này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây, tốc độ tối đa ở mức 315 km/h.
|
Tại Mỹ, Porsche 718 Cayman GT4 RS có giá khởi điểm từ 173.395 USD. Các tùy chọn cao cấp từ chương trình Sonderwunsch của chiếc xe này có giá hơn 50.000 USD.
|
Ngay sau khi được phát hiện, chiếc xe đã nhận về phản hồi khen chê rầm rộ trên nhiều hội nhóm chơi xe toàn cầu. Bài đăng bán của đại lý đã nhanh chóng được gỡ xuống, tuy nhiên chưa rõ chiếc Cayman GT4 RS này đã có chủ nhân mới hay chưa.
