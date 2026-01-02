Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn siêu môtô hơn 40 triệu USD vừa bị FBI tịch thu

  • Thứ sáu, 2/1/2026 09:01 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Dàn xe gồm hàng trăm chiếc môtô của ông trùm Ryan James Wedding vừa bị FBI tịch thu có giá trị hơn 40 triệu USD, bao gồm nhiều "cỗ máy tốc độ" gắn liền với tên tuổi của những tay đua nổi tiếng thế giới.

fbi, Ryan James Wedding, sieu moto, moto, clk gtr, clk gtr roadster anh 1

Mới đây, FBI, Cảnh sát Hoàng gia Canada và lực lượng hành pháp Mexico đã hợp tác truy quét tài sản của Ryan James Wedding, cựu vận động viên trượt tuyết người Canada, vì có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm quốc tế.
fbi, Ryan James Wedding, sieu moto, moto, clk gtr, clk gtr roadster anh 2

Bộ sưu tập môtô của tay trùm này gồm hàng trăm chiếc được cất giấu tại nhiều nơi ở Mexico, bao gồm các mẫu xe biểu tượng của nhiều tay đua như Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi, Andrea Iannone...
fbi, Ryan James Wedding, sieu moto, moto, clk gtr, clk gtr roadster anh 3fbi, Ryan James Wedding, sieu moto, moto, clk gtr, clk gtr roadster anh 4

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát Mexico cũng thu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật của Ryan James Wedding. Ước tính chỉ riêng bộ sưu tập môtô đua đã có trị giá hơn 40 triệu USD.
fbi, Ryan James Wedding, sieu moto, moto, clk gtr, clk gtr roadster anh 5

Trước đó, FBI đã tịch thu siêu xe Mercedes-Benz CLK GTR Roadster - phiên bản đường phố của mẫu xe đua CLK GTR, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 6 chiếc toàn cầu.
fbi, Ryan James Wedding, sieu moto, moto, clk gtr, clk gtr roadster anh 6

Chiếc xe này được đối tượng cất giữ tại một showroom nổi tiếng ở Florida (Mỹ). Theo ước tính, giá trị của mẫu siêu xe mui trần này hơn 13 triệu USD.
fbi, Ryan James Wedding, sieu moto, moto, clk gtr, clk gtr roadster anh 7

Hiện tại, Ryan James Wedding đang đứng đầu trong danh sách truy nã của FBI với mức tiền thưởng 15 triệu USD. Một số nguồn tin cho biết đối tượng đang lẩn trốn tại Mexico.

Việt Hà

Ảnh: FBI

