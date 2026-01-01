Siêu xe Ferrari 488 Pista Piloti giá hơn 1,1 triệu USD

|
Trong mùa giải WEC 2017, Ferrari đã xuất sắc giành được chức vô địch tay đua và nhà sản xuất của phân hạng LM GTE Pro cùng với mẫu xe đua Ferrari 488 GTE số 51.
|
Nhằm kỷ niệm dấu mốc vang dội này, hãng siêu xe đến từ Italy đã ra mắt phiên bản đặc biệt Ferrari 488 Pista Piloti, lấy cảm hứng từ mẫu xe đua vô địch đến từ đội AF Corse.
|
Chiếc xe chỉ được bán cho những khách hàng tham gia thể thức Ferrari Challenge mà thương hiệu này tổ chức. Theo một số nguồn tin, chỉ có khoảng 200 chiếc được chế tạo, trong đó có khoảng 52 chiếc dành riêng cho thị trường Mỹ.
|
Về ngoại hình, siêu xe Ferrari 488 Pista Piloti vẫn mang thiết kế đặc trưng của bản hiệu năng cao 488 Pista, hầm hố hơn 488 GTB với nhiều chi tiết khí động học.
|
Chiếc xe được sơn phối màu tương tự siêu phẩm Ferrari 488 GTE với bộ tem "Tricolore" mô phỏng quốc kỳ Italy, đi kèm huy hiệu của nhà vô địch WEC vào năm 2017.
|
Khách hàng có thể cá nhân hóa số đeo, đi kèm với một số màu sơn giới hạn như đỏ Rosso Corsa, xanh Blu Tour de France, đen Nero Daytona và bạc Argento Nurburgring.
|
Đi kèm phiên bản này là bộ mâm siêu nhẹ bằng sợi carbon có kích thước 20 inch của Carbon Revolution, nhẹ hơn 40% so với trang bị tiêu chuẩn, kết hợp cùng đĩa phanh carbon-ceramic đường kính 398 mm ở cầu trước và 360 mm ở cầu sau.
|
Ngoài ra, các chi tiết khác cũng được thay đổi như cửa hút S-Duct màu đen mờ và cánh gió sau cùng các đường viền lỗ thông hơi được chế tạo từ sợi carbon.
|
Gói khí động học đặc biệt của 488 Pista giúp tạo ra lực ép xuống mặt đất cao hơn 20% so với 488 GTB. Việc sử dụng nhiều chất liệu nhẹ cũng giúp trọng lượng giảm thêm 91 kg.
|
Nội thất của Ferrari 488 Pista Piloti mang đậm tính thể thao với việc sử dụng Alcantara và sợi carbon. Số đeo của siêu xe này cũng được thể hiện trên vô lăng.
|
Ghế đua bucket seat cũng được làm từ sợi carbon và bọc chất liệu Alcantara. Phần tựa lưng cũng được chế tác tỉ mỉ với họa tiết Tricolore.
|
Ferrari 488 Pista Piloti vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo dung tích 3.9L, công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm, mạnh hơn 488 GTB 50 mã lực.
|
Tại thời điểm ra mắt vào năm 2018, đây là mẫu xe sử dụng động cơ V8 mạnh mẽ nhất của thương hiệu này. Đi kèm là hộp số 7 cấp ly hợp kép F1 và hệ dẫn động cầu sau.
|
Ferrari 488 Pista có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,85 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 340 km/h. Con số này vượt trội hơn đàn anh 458 Speciale, vốn có hiệu suất lần lượt là 3 giây và tốc độ tối đa hơn 325 km/h.
|
Hiện tại, siêu xe Ferrari 488 Pista Piloti này đang được rao bán với mức giá 951.762 Euro (khoảng 1,12 triệu USD). Tại Việt Nam, có ít nhất 1 chiếc 488 Pista và 3 chiếc 488 Pista Spider, tuy nhiên không có phiên bản Piloti nào.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.