Siêu xe Ferrari 488 Pista Piloti giá hơn 1,1 triệu USD

Ferrari 488 Pista có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,85 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 340 km/h. Con số này vượt trội hơn đàn anh 458 Speciale, vốn có hiệu suất lần lượt là 3 giây và tốc độ tối đa hơn 325 km/h.