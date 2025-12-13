Chủ xe Ford có thể tắt động cơ từ xa

Công nghệ Start Inhibit cho phép chủ xe Ford F-150 và Super Duty tắt máy từ xa, phối hợp với cảnh sát để nhanh chóng thu hồi phương tiện bị đánh cắp.

Ford đã tung ra công nghệ Start Inhibit, một bước nâng cấp hiện đại hóa ý tưởng chống trộm kiểu LoJack. Công nghệ này ra mắt lần đầu trên F-150 đời 2024, và đến năm 2025 đã mở rộng sang F-250. Điều này không gây bất ngờ khi hai mẫu bán tải này chiếm tỷ trọng doanh số rất lớn của Ford và cũng nằm trong danh sách "ưa thích" của giới trộm xe.

Công nghệ Ford Start Inhibit có thể tắt động cơ từ xa

Để sử dụng Start Inhibit, khách hàng cần cài đặt ứng dụng FordPass. Thông qua ứng dụng, chủ xe có thể vô hiệu hóa động cơ từ xa, ngay cả trong trường hợp kẻ gian đã sao chép chìa khóa hoặc đánh cắp chìa khóa thật. Dịch vụ này được miễn phí trong năm đầu tiên khi mua xe, sau đó có giá 7,99 USD /tháng.

Start Inhibit cho phép người dùng F-150 và F-250 có thể theo dõi các thông số vận hành, định vị... đặc biệt là khả năng kiểm soát xe từ xa, nhất là khi phương tiện bị đánh cắp.

Ngoài khả năng tắt máy từ xa, Start Inhibit còn gửi cảnh báo xâm nhập trái phép, mở cửa bất thường hoặc chuyển động đáng ngờ, giúp chủ xe nhận biết sớm trước khi kẻ trộm kịp đi quá xa.

Điểm mạnh lớn nhất của hệ thống không chỉ nằm ở khả năng điều khiển từ xa, mà còn ở sự phối hợp với cảnh sát. Khi xe được báo mất cắp, tổng đài của Ford sẽ xác minh vụ việc với cơ quan chức năng, sau đó làm việc cùng cảnh sát để định vị xe, vô hiệu hóa động cơ và hướng dẫn điều tra viên đến điểm dừng cuối cùng của chiếc xe.

Về mặt công nghệ, Start Inhibit không quá xa lạ với những gì Ford đang cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp thông qua Ford Pro Telematics - hệ thống sử dụng phần cứng và phần mềm định vị GPS để theo dõi tài sản như rơ-moóc, máy phát điện và nhiều thiết bị khác.

Lo ngại về rò rỉ dữ liệu cá nhân thông qua FordPass

Dù vậy, dịch vụ này cũng làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư. Start Inhibit chỉ hoạt động thông qua FordPass, đồng nghĩa người dùng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Ford, trong đó bao gồm việc chia sẻ một lượng lớn dữ liệu cá nhân.

Để sử dụng chức năng Start Inhibit, người dùng phải cài đặt ứng dụng FordPass, vốn đòi hỏi việc chia sẻ một lượng lớn thông tin cá nhân nhạy cảm.

Một số thông tin như vị trí GPS hay trạng thái hệ thống khởi động là cần thiết để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, người dùng nghi ngại việc Ford có khả năng truy cập ứng dụng cài trên điện thoại để theo dõi xe hay không. Thương hiệu cho biết đã được liên hệ để làm rõ các vấn đề liên quan đến quyền truy cập dữ liệu và sẽ phản hồi sau.

Hiện tại, tình trạng trộm xe tại Mỹ vẫn ở mức báo động. Chỉ riêng năm 2024, hơn 850.000 xe đã bị đánh cắp trên toàn quốc, gây thiệt hại khoảng 8 tỷ USD cho chủ xe và các công ty bảo hiểm. Theo số liệu của Cục Bảo hiểm Tội phạm Quốc gia (NICB), Ford F-150 nằm trong top những mẫu xe bị trộm nhiều nhất với gần 5.000 chiếc biến mất chỉ trong nửa đầu năm nay.