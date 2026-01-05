Xe bán tải ở Việt Nam tăng giá?

Với quy định mới, nhiều khả năng giá bán của bán tải sẽ tăng khi được điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được ban hành vào cuối năm 2025 đưa ra loạt thay đổi liên quan đến các mẫu xe được điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2026.

Ở nhóm xe pick-up chở hàng, chở người hay còn được gọi là bán tải, mức thuế tiêu thụ đặc biệt nay có chiều hướng tăng lên.

Cụ thể từ 1/1, xe gắn động cơ dưới 24 chỗ gồm ôtô chở người 4 bánh có gắn động cơ; ôtô pick-up (bán tải) chở người, ôtô pick-up chở hàng cabin kép, ôtô tải VAN có từ 2 hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng, là đối tượng chịu thuế.

Theo quy định, thuế tiêu thụ dành cho xe bán tải chở người dao động 35-150% tùy dung tích xy lanh. Xe chở hàng cabin kép có mức thuế tiêu thụ đặc biệt 15% và tăng theo lộ trình cũng như dung tích động cơ, tới mức cao nhất 34%.

Loại xe Dung tích xy lanh (cm3) Thuế tiêu thụ đặc biệt (%) Xe chở người 4 bánh có gắn động cơ từ 9 chỗ trở xuống, ôtô pick-up chở người < 1.500 cm3 35% 1.500-2.000 cm3 40% 2.000-2.500 cm3 50% 2.500-3.000 cm3 60% 3.000-4.000 cm3 90% 4.000-5.000 cm3 110% 5.000-6.000 cm3 130% > 6.000 cm3 150% xe pick-up (bán tải) chở hàng cabin kép, ôtô tải van 2 hàng ghế < 2.500 cm3 15-24% (theo lộ trình năm 2026-2029) 2.500-3.000 cm3 20-29% (theo lộ trình năm 2026-2029) > 3.000 cm3 28-34% (theo lộ trình năm 2026-2029) xe dưới 24 chỗ , ôtô pick-up chở người, ôtô chở người chạy điện (dùng pin) 3-11% (theo lộ trình năm 2026-2027) ôtô pick-up chở hàng cabin kép, ôtô tải van 2 hàng ghế 2-7% (theo lộ trình năm 2026-2027)

Pick-up thuần điện chạy pin, mức thuế được áp dụng từ 1/1/2026 là 3%, tăng lên 11% vào tháng 3/2027. Với pick-up chở hàng cabin kép chạy pin, mức thuế lần lượt là 2% (2026) và 7% ở năm tiếp theo.

Trước đây, nhóm xe bán tải được chia thành nhiều loại khi đăng kiểm, gồm ôtô pick-up chở hàng cabin kép hay ôtô pick-up chở người...

Phân khúc bán tải tại Việt Nam đang có sự thay đổi lớn về giá lăn bánh. Ảnh: Phúc Hậu.

Trên thị trường hiện tại, phần lớn mẫu xe bán tải bán ra thuộc nhóm xe bán tải cabin kép chở hàng (biển số phổ biến là chữ cái C), tức là có mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới ở mức 15%, đồng thời có niên hạn sử dụng 25 năm. Số ít bán tải thuộc nhóm chở người sẽ áp dụng mức phí trước bạ 35-150% tùy dung tích động cơ.

Còn lại, mức thuế ưu đãi chỉ 2-3% cho xe bán tải thuần điện trong năm 2026 chính là "cú hích" mạnh mẽ từ Chính phủ nhằm thúc đẩy xu hướng giao thông xanh. Đây là thời điểm người tiêu dùng cần tính toán kỹ lưỡng giữa chi phí đầu tư ban đầu và lợi ích vận hành dài hạn trước khi quyết định xuống tiền.