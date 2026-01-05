Số phận của xe xăng ở thiên đường xe điện Na Uy

Xe xăng giờ chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong doanh số ôtô mới tại Na Uy, bất chấp các ưu đãi cho xe điện đang giảm dần.

Theo InsideEVs, Na Uy đang đi trước thế giới trên tiến trình chuyển đổi giao thông sang xe điện và đến gần đây, quá trình này xem như đã hoàn tất.

Cách đây một thập kỷ, ôtô điện đã chiếm xấp xỉ 30% tổng số ôtô mới bán ra ở Na Uy. Đến năm 2025, quốc gia Bắc Âu gần như đã đạt được mục tiêu không bổ sung thêm bất kỳ xe xăng nào vào danh sách xe mới lăn bánh.

Năm ngoái, ôtô thuần điện chiếm 95,9% tổng doanh số ôtô mới tại Na Uy. Tương tự nhiều quốc gia châu Âu khác, Na Uy đã bắt đầu thu hẹp các ưu đãi cho xe điện. Tuy nhiên, động thái này không gây ra quá nhiều thay đổi đến xu hướng mua sắm của khách hàng Na Uy.

Trước đây, Na Uy từng miễn hoàn toàn thuế VAT cho tất cả xe điện, sau đó chuyển sang áp dụng mức trần giá hưởng ưu đãi, rồi liên tục điều chỉnh hạ thấp mức này.

Sang năm 2026, chỉ những xe điện có giá dưới 30.000 USD mới được hưởng ưu đãi thuế VAT, đồng nghĩa phần lớn ôtô điện đang bán tại Na Uy sẽ không còn đủ điều kiện.

Dữ liệu năm ngoái cho thấy Tesla tiếp tục là thương hiệu bán chạy nhất Na Uy, đã duy trì trong năm thứ 5 liên tiếp. Tesla sở hữu khoảng 19,1% thị phần, tiếp theo là Volkswagen và Volvo.

Các hãng xe Trung Quốc cũng gia tăng thị phần chung tại Na Uy, tăng từ 10,4% vào năm 2024 lên thành 13,7% trong năm vừa rồi.

Theo nhận định từ InsideEVs, chương trình ưu đãi thuế không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy sự bùng nổ của xe điện ở Na Uy. Các khoản thuế ngày càng cao đánh vào ôtô động cơ đốt trong mới khiến việc mua và sử dụng nhóm xe này trở nên kém kinh tế.

Phí đăng ký cao, cùng với thuế nhiên liệu cao đã khiến chi phí sở hữu, sử dụng xe xăng vượt xa xe điện, gián tiếp buộc người dân Na Uy chuyển đổi sang ôtô điện trên quy mô lớn.

Tỷ lệ phổ cập ôtô điện đạt gần 100% của Na Uy trong năm 2025 vượt xa mức trung bình 17% của toàn châu Âu. Đan Mạch cũng là quốc gia đáng chú ý trong nỗ lực điện hóa giao thông với tỷ lệ hơn 50% xe mới là ôtô điện.

Chuyên trang InsideEVs lưu ý Na Uy gần như đã hoàn thành mục tiêu điện hóa giao thông vào năm 2025. Phần lớn xe động cơ đốt trong bán ra tại nước này trong năm 2025 là những mẫu xe chuyên biệt, chưa có tùy chọn thuần điện.

Hãng tin Reuters nhận định chính sách ưu đãi mới của Na Uy có thể giúp thúc đẩy doanh số của các mẫu xe nhỏ, giá rẻ - những lựa chọn mà khách hàng từng chưa không quá quan tâm.

Song song với những điều chỉnh trong chính sách của Na Uy, thị trường cũng xuất hiện ngày càng nhiều mẫu xe điện cỡ nhỏ, từ Trung Quốc và cả các hãng châu Âu. Năm 2026 vì vậy có thể đánh dấu sự thay đổi rõ rệt về kích cỡ xe, phân khúc xe điện mà người dân Na Uy lựa chọn.