Lọc gió Honda HR-V bị 'hét giá' cao gấp 10 lần ở đại lý

Chiếc lọc gió của mẫu SUV cỡ nhỏ HR-V bất ngờ bị một đại lý tính giá 130 USD, cao gấp 10 lần chi phí thay thế, bảo dưỡng thông thường.

Vừa qua, một chủ xe Honda HR-V đời 2023 tại Mỹ đã chia sẻ lên diễn đàn Reddit câu chuyện đầy bức xúc khi đại lý địa phương liên tục tính phí 130 USD (khoảng 3,2 triệu đồng) cho mỗi lần thay lọc gió điều hòa.

Đáng nói là việc này diễn ra gần như ở mọi lần chiếc ôtô được mang đi thay dầu, khiến tổng cộng trong hơn 80.000 km di chuyển, chiếc lọc gió đã bị thay tới 4 lần với mức giá "trên trời".

Vấn đề thực sự nằm ở chỗ mức giá 130 USD khá vô lý khi so sánh với giá trị phụ tùng thực tế. Một chiếc lọc gió chính hãng Honda (mã 80291-TF3-E01) hiện có thể dễ dàng tìm mua trực tuyến với giá chỉ từ 11 USD , thậm chí các loại lọc cao cấp nhất có lớp carbon hoạt tính cũng chỉ dao động quanh mức 45 USD .

Không chỉ vậy, đây là loại linh kiện cực kỳ phổ biến, dùng chung cho hầu hết dòng xe từ Civic, CR-V, Accord cho đến mẫu Prelude 2026 sắp ra mắt. Việc đại lý tính phí cao gấp nhiều lần cho một bộ phận vốn rất sẵn có và giá rẻ đã khiến nhiều người dùng đặt dấu hỏi về tính minh bạch của các xưởng dịch vụ hiện nay.

Lọc gió trên Honda HR-V thường có giá khoảng 11 USD tại Mỹ. Ảnh: Carscoops.

Bên cạnh chi phí, độ khó của công việc cũng là một yếu tố gây tranh cãi. Khác với một số mẫu ôtô yêu cầu phải tháo dỡ nhiều chi tiết phức tạp, lọc gió điều hòa trên Honda HR-V nằm ngay phía sau hộp tỳ tay và chỉ mất vài giây để tiếp cận bằng cách hạ nắp hộp xuống.

Một minh chứng thú vị đã được đưa ra khi một bé gái 9 tuổi cũng có thể tự tay hoàn thành việc thay thế này chỉ dưới sự giám sát nhẹ nhàng của người lớn. Điều này cho thấy khoản phí nhân công đi kèm trong hóa đơn 130 USD của đại lý là hoàn toàn không tương xứng với khối lượng công việc thực tế.

Thông thường, các hãng xe khuyến cáo thay lọc gió điều hòa sau mỗi 15.000 đến 25.000 km tùy điều kiện môi trường. Việc đại lý ép khách hàng thay thế ở khoảng cách ngắn hơn kèm theo mức giá "cao bất thường" là bài học đắt giá cho các chủ xe về việc tự trang bị kiến thức bảo dưỡng cơ bản.