Xe bán chạy nhất châu Âu không phải SUV, cũng chẳng phải xe điện

  • Thứ hai, 5/1/2026 06:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bất chấp sự tăng trưởng của nhóm SUV hay xe điện, cái tên bán chạy nhất châu Âu năm 2025 vẫn không thuộc về 2 phân khúc này.

Thị trường ôtô châu Âu đang chứng kiến một sự thay đổi sâu sắc về thị hiếu trong 2-3 năm gần đây khi các dòng SUV và Crossover ngày càng được ưa chuộng, đẩy những dòng xe truyền thống như hatchback, sedan và estate (wagon) vào thế yếu.

Theo báo cáo mới nhất, thị phần của SUV tại châu Âu đã tăng vọt từ 41% vào năm 2020 lên mức 59% trong năm 2025. Người tiêu dùng tại đây vốn từng xem nhẹ sự thực dụng của SUV nay lại coi đây là lựa chọn hàng đầu cho môi trường đô thị nhờ thiết kế gầm cao, ngoại hình mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt.

Những mẫu ôtô như Volswagen T-Roc hay Toyota Yaris Cross đã thành công trong việc định nghĩa lại phân khúc này, khiến doanh số của các dòng xe gầm thấp sụt giảm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bất chấp "cơn lốc" SUV, mẫu hatchback hạng B Dacia Sandero dự kiến sẽ kết thúc năm 2025 với tư cách là mẫu ôtô mới bán chạy nhất toàn khu vực. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Sandero giành được vị trí này nhờ vào lợi thế cạnh tranh tuyệt đối về giá bán.

xe, xe dien anh 1

Dacia Sandero tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất châu Âu 2025. Ảnh: Carscoops.

Với mức giá khởi điểm dưới 13.000 Euro (khoảng 14.000 USD) tại Đức, mẫu ôtô này trở thành "cứu cánh" cho những khách hàng ưu tiên giá trị sử dụng trong bối cảnh lạm phát.

Doanh số của Sandero đã tăng từ hơn 168.000 chiếc vào năm 2020 lên hơn 225.000 chiếc tính đến tháng 11 năm vừa qua, cho thấy sức hút của những mẫu xe "ngon- rẻ" vẫn cực kỳ lớn dù xu hướng chung đang thay đổi.

Trong khi đó, các phân khúc khác lại ghi nhận những số liệu khá ảm đạm. Thị phần nhóm hatchback đã giảm từ 35% xuống còn 23,9%, trong khi dòng sedan chỉ còn chiếm 3,5% thị trường.

Đáng chú ý, Tesla Model 3 vẫn là mẫu sedan bán chạy nhất với doanh số bỏ xa các đối thủ từ Mercedes-Benz. Phân khúc xe wagon (estate) - vốn là đặc sản của châu Âu - cũng không thoát khỏi vòng xoáy suy thoái khi các tên tuổi lẫy lừng như Skoda Octavia hay Volswagen Passat đang dần mất đi vị thế trước sự lấn lướt của các dòng SUV đồng hạng như Volswagen Tiguan hay Peugeot 2008.

Sự sụt giảm của các dòng xe truyền thống cho thấy một tương lai mà tại đó, phần lớn các thương hiệu sẽ tập trung hoàn toàn vào xe gầm cao để tối ưu hóa lợi nhuận.

Sự trỗi dậy của SUV không chỉ là câu chuyện về thẩm mỹ mà còn là cuộc chiến về hiệu quả kinh tế và công nghệ. Trong năm 2025, Volswagen T-Roc dẫn đầu phân khúc SUV với hơn 192.000 xe được giao tới tay khách hàng, theo sau là những cái tên quen thuộc như Toyota Yaris Cross và Kia Sportage.

Dù thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ sang xe điện, việc một mẫu ôtô xăng giá rẻ như Sandero vẫn đứng đầu cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong nhu cầu tiêu dùng tại châu Âu, một bên theo đuổi xu hướng gầm cao hiện đại và một bên vẫn trung thành với những giá trị cốt lõi của tính kinh tế.

Đan Thanh

theo Carscoops

xe xe điện Toyota Dacia Sandero Toyota Volswagen

