Động cơ twin-turbo có tốn xăng không?

Cơ cấu twin-turbo có thể vừa tăng sức mạnh vừa tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mức tiêu hao thực tế phụ thuộc lớn vào cách vận hành, thiết kế động cơ và thói quen của người lái.

Trong thực tế, hiệu quả nhiên liệu của xe phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố: thiết kế động cơ, cách bố trí turbo, điều kiện vận hành và đặc biệt là thói quen lái xe. Twin-turbo (tăng áp kép) có thể mang lại cả hiệu suất mạnh mẽ lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng kết quả cuối cùng được quyết định nhiều hơn bởi cách người lái sử dụng chiếc xe.

Kết cấu động cơ twin-turbo như thế nào?

Turbocharger (bộ tăng áp), dù là turbo đơn hay twin-turbo, sử dụng khí xả để quay turbine, nén thêm không khí sạch vào buồng đốt, từ đó giúp động cơ đốt nhiều nhiên liệu hơn và sinh công lớn hơn. Nhờ vậy, động cơ đạt công suất cao mà không cần tăng dung tích xy-lanh. Động cơ tăng áp có lợi cho mức tiêu thụ nhiên liệu, nhưng những lời khẳng định về khả năng "siêu tiết kiệm" không phải lúc nào cũng chính xác và luôn đi kèm nhiều điều kiện về cách sử dụng.

Hiệu quả của turbo chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen sử dụng chân ga, cách thiết kế, kích thước turbo cũng như dải tua máy hoạt động. Nếu người lái vận hành xe tiết chế, mức tiêu thụ nhiên liệu thường khá dễ chịu. Ngược lại, khi "hết ga hết số", bộ tăng áp không thể khiến kim báo nhiên liệu tụt chậm hơn; lúc này công suất tăng đi kèm mức tiêu hao lớn hơn là điều tất yếu.

Động cơ twin-turbo thường xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp do cấu trúc phức tạp và chi phí phát triển lớn hơn. Tuy nhiên, chúng cho phép các nhà sản xuất tạo ra những khối động cơ gọn nhẹ và nhẹ hơn mà vẫn duy trì sức mạnh vượt trội.

Động cơ twin-turbo có thể tạo ra công suất cao hơn khoảng 30% so với động cơ hút khí tự nhiên có dung tích tương đương. Tuy nhiên, âm thanh phấn khích từ động cơ hút khí tự nhiên vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Động cơ twin-turbo có thể tạo ra công suất cao hơn khoảng 30% so với động cơ hút khí tự nhiên có dung tích tương đương. Ví dụ, Nissan GT-R sử dụng động cơ V6 twin-turbo 3.8L với công suất 570 mã lực, trong khi Ford Mustang GT sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 5.0L chỉ đạt khoảng 493 mã lực.

Động cơ twin-turbo có tốn xăng không?

Cách bố trí twin-turbo cũng ảnh hưởng đến cách động cơ tiêu thụ nhiên liệu. Ở cơ cấu song song như trên Nissan GT-R, 2 turbo hoạt động cùng lúc; trong khi ở cấu hình tuần tự, 2 turbo có kích thước khác nhau hoạt động tại những dải tua máy riêng biệt.

Trong điều kiện di chuyển êm ái trong phố và duy trì tua máy thấp, động cơ twin-turbo hoàn toàn có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngược lại, khi liên tục tăng tốc mạnh hoặc chạy ở dải tua cao, mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng rõ rệt.

Khi turbo "vào boost", động cơ đạt công suất tối đa và sử dụng nhiều nhiên liệu hơn. Nhưng khi vận hành dưới ngưỡng tăng áp, chẳng hạn dưới khoảng 3.000 vòng/phút, động cơ không phát huy hết công suất thiết kế và mức tiêu hao nhiên liệu sẽ thấp hơn đáng kể.

Yếu tố quyết định vẫn là dải công suất của động cơ, cấp số đang sử dụng, cấu hình tăng áp và quan trọng hơn hết là phong cách lái xe của người điều khiển.

Twin-turbo mang lại cả hiệu suất cao lẫn tiềm năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng "chìa khóa" thực sự không nằm ở số lượng turbo, mà nằm ở cách bạn lái chiếc xe của mình.

Tóm lại, cơ cấu twin-turbo không khiến xe hao xăng hơn bình thường. Trong nhiều trường hợp, chúng còn giúp tiết kiệm hơn so với động cơ hút khí tự nhiên dung tích lớn, miễn là người lái sử dụng hợp lý. Twin-turbo mang lại cả hiệu suất cao lẫn tiềm năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng "chìa khóa" thực sự không nằm ở số lượng turbo, mà nằm ở cách bạn lái chiếc xe của mình.