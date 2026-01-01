Các hãng xe điện gặp khó tại Trung Quốc

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn bắt buộc đầu tiên trên thế giới về hiệu suất tiêu thụ điện của xe điện từ năm 2026, buộc các hãng xe chuyển từ "tăng kích thước pin" sang "tăng độ hiệu quả".

Các quy định mới về mức tiêu thụ năng lượng của xe điện tại Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ năm 2026, đặt ra tiêu chuẩn bắt buộc đầu tiên trên thế giới đối với hiệu suất của phương tiện thuần điện. Động thái này được kỳ vọng sẽ buộc các hãng xe phát triển những mẫu EV thông minh và hiệu quả hơn, thay vì chỉ tăng kích thước hay dung lượng pin.

Trung Quốc siết tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng đối với xe điện

Trong nhiều thập niên, các quy định về tiết kiệm nhiên liệu đã định hình ngành công nghiệp ôtô sử dụng động cơ đốt trong trên toàn cầu. Tuy nhiên với xe thuần điện, các chuẩn mực hiệu suất chính thức gần như vắng bóng. Trung Quốc đang thay đổi điều đó bằng bộ tiêu chuẩn mới tập trung vào mức tiêu thụ điện năng, yêu cầu các nhà sản xuất tung ra những mẫu xe điện tiết kiệm năng lượng hơn.

Các quy định được xây dựng dựa trên khối lượng xe, gán mức tiêu thụ điện tối đa cho từng hạng mục cụ thể. Ví dụ, một mẫu BEV nặng khoảng 2 tấn sẽ phải tiêu thụ không quá 15,1 kWh cho mỗi 100 km. Đây là con số khá thấp, tương đương mức tiêu thụ mà một chiếc Tesla Model 3 mới có thể đạt được trong điều kiện vận hành hàng ngày.

Theo truyền thông của nước này, các quy định mới nghiêm ngặt hơn khoảng 11% so với khuyến nghị hiện hành. Giới chức Trung Quốc tin rằng nhờ tiêu chuẩn hiệu suất này, quãng đường di chuyển trung bình của xe điện sẽ tăng thêm khoảng 7%.

Đáng chú ý, hệ thống tiêu chuẩn mới được thiết kế để ngăn các nhà sản xuất "chữa cháy" bằng cách lắp pin dung lượng lớn hơn nhằm kéo dài phạm vi di chuyển. Thay vào đó, trọng tâm sẽ chuyển sang tối ưu hóa hệ thống truyền động, khí động học, phần mềm quản lý năng lượng và thiết kế tổng thể nhằm nâng cao hiệu suất.

Trang công nghệ IT Home nhận định đây sẽ là quy định bắt buộc đầu tiên trên thế giới về mức tiêu thụ điện năng của xe điện. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Công tác xây dựng tiêu chuẩn đã được triển khai nhiều tháng qua. Vào tháng 7/2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Tổng cục Quản lý Thị trường đã họp bàn để hoàn thiện khung quy định mới, đồng thời thảo luận các tiêu chuẩn tái chế pin.

Theo Car News China, nhiều mẫu xe điện hiện nay của các hãng lớn như BYD và Geely đã đáp ứng được ngưỡng hiệu suất mới. Những mẫu xe chưa đạt yêu cầu có thể buộc phải nâng cấp hoặc tạm dừng sản xuất cho đến khi được cải tiến để tuân thủ quy định.

Với tiêu chuẩn hiệu suất bắt buộc đầu tiên dành cho xe điện, Trung Quốc không chỉ củng cố vai trò dẫn dắt thị trường xe năng lượng mới mà còn đặt ra thách thức đáng kể đối với các hãng xe trong nước và quốc tế trong việc tối ưu hóa công nghệ, thay vì chạy đua dung lượng pin hay kích thước phương tiện.