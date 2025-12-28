Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Tại sao tại Mỹ có xe mang nhiều biển số?

  • Chủ nhật, 28/12/2025 14:18 (GMT+7)
  • 14:18 28/12/2025

Gắn hai biển số khác nhau cho cùng một chiếc xe tưởng như là một hành vi phạm pháp, nhưng thực tế vẫn tồn tại những ngoại lệ ít người biết đến.

Biển số xe là định danh duy nhất giúp gắn một phương tiện với chủ sở hữu trong hồ sơ quản lý, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc quản lý an toàn giao thông, xử phạt, điều tra và thu phí. Chính vì vai trò quan trọng này, câu hỏi liệu một chiếc xe có thể hợp pháp khi gắn hai biển số khác nhau trở nên đáng chú ý.

Một số bang tại Mỹ cấp nhiều hơn một biển số

Tại Mỹ, luật liên bang không trực tiếp điều chỉnh việc cấp biển số, ngoại trừ đối với xe của Chính phủ liên bang. Việc cấp và quản lý biển số được thực hiện ở cấp tiểu bang, chính quyền địa phương và một số cộng đồng bản địa, nên các quy định liên quan đến việc gắn hai biển số khác nhau cũng do từng bang quyết định, tương tự như quy định về việc có bắt buộc gắn biển số trước hay không.

bien so, my, bien so xe anh 1

Tại Rhode Island, các xe từ 25 năm tuổi trở lên có thể gắn cả biển số thông thường và biển "Year of Manufacture" theo phong cách năm sản xuất, nhưng loại biển này bị hạn chế sử dụng.

Ở một số bang, vẫn tồn tại những ngoại lệ nhất định. Tại Rhode Island, các xe từ 25 năm tuổi trở lên có thể gắn cả biển số thông thường và biển "Year of Manufacture" theo phong cách năm sản xuất, nhưng loại biển này bị hạn chế sử dụng, không được dùng ngoài tiểu bang và không hợp lệ khi kiểm định.

Tại bang Washington, xe từ 30 năm tuổi trong một số trường hợp có thể dùng biển "Collector Vehicle" hoặc biển phục chế ở phía sau và biển thường phía trước, song các biển này phải mang cùng một dãy số và đều được cấp cho đúng chiếc xe đó.

Quy định chế tài về biển số có sự khác nhau

Trong điều kiện thông thường, vì biển số là định danh duy nhất, việc gắn hai biển khác nhau cho cùng một phương tiện sẽ phá vỡ tính duy nhất đó và có thể vi phạm quy định đăng ký xe. Phần lớn luật của các bang yêu cầu chủ xe chỉ được gắn đúng biển đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho chiếc xe cụ thể đang sử dụng.

bien so, my, bien so xe anh 2

Tại Mỹ, luật liên bang không trực tiếp điều chỉnh việc cấp biển số. Tuy vậy, việc lắp đặt 2 biển số xe khác nhau, nếu không được cho phép của chính quyền tiểu bang, đều là hành vi phạm pháp.

Ở Montana và Florida, việc sử dụng biển của xe khác khi không có chuyển nhượng hợp pháp bị coi là hành vi trái luật. Tại Oregon, theo giải đáp của cơ quan chức năng trong một chương trình truyền hình địa phương, người lái xe chỉ được sử dụng biển do Sở Xe cơ giới cấp đúng cho chiếc xe đang lưu thông.

Do quy định giữa các bang khác nhau, người sử dụng xe có thể nhầm lẫn về những gì được phép. Tuy nhiên, nguyên tắc chung vẫn rất rõ ràng: giống như không được phép có bằng lái ở hai bang khác nhau cùng lúc, việc gắn hai biển số khác nhau ở trước và sau xe có thể khiến người lái đối mặt với rắc rối pháp lý. Ở những bang chỉ cấp một biển số, bất kỳ biển nào khác được gắn thêm đều không hợp lệ nếu không phải là biển được cấp cho chiếc xe đó.

bien so, my, bien so xe anh 3

Tùy theo từng tiểu bang, hành vi gắn sai biển số có thể bị xử phạt từ tiền đến án giam lên tới 12 tháng. Vì vậy, chủ xe cần nắm rõ quy định của từng bang trước khi lưu thông.

Tại Massachusetts, việc gắn sai biển có thể bị xử lý hình sự ở mức tội nhẹ với tiền phạt khoảng 100 USD và thậm chí có thể bị phạt tù tới 10 ngày. Ở Texas, hành vi sử dụng biển không cấp cho chiếc xe đó bị coi là tội nhẹ với mức phạt tiền lên tới 200 USD nhưng không có án tù. Trong khi đó, tại Georgia, việc gắn biển sai có thể dẫn đến mức phạt khoảng 500 USD kèm khả năng phạt tù lên đến 12 tháng.

Tóm lại, chỉ trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến xe cổ hoặc biển phục chế theo năm sản xuất và phải tuân thủ điều kiện chặt chẽ thì xe mới có thể hợp pháp mang hai loại biển. Còn lại, gắn hai biển số khác nhau cho cùng một xe gần như chắc chắn là vi phạm pháp luật.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Vì sao một số bang tại Mỹ không yêu cầu gắn biển số trước?

Từ lý do tiết kiệm chi phí, yếu tố thẩm mỹ, công nghệ an toàn cho đến nhu cầu thực thi pháp luật, câu chuyện một hay hai biển số tại Mỹ vẫn còn gây nhiều tranh luận.

19:48 14/9/2025

Vì sao nhiều siêu xe tại Mỹ mang biển số bang Montana?

Với những quy định đăng ký xe và chính sách thuế cởi mở, Montana là bang được nhiều người chơi siêu xe tại Mỹ lựa chọn nhằm giảm các khoản phí đắt đỏ tại các nơi khác.

11:30 8/6/2025

Tại sao đèn giao thông tại Mỹ có thêm đèn xanh dương?

Những đèn xanh dương mới xuất hiện phía trên đèn giao thông không dành cho tài xế, mà là "trợ thủ" của cảnh sát Mỹ trong cuộc chiến chống nạn vượt đèn đỏ.

14:14 16/12/2025

No may xe ma khong chay cung bi phat hinh anh

Nổ máy xe mà không chạy cũng bị phạt

14:01 26/12/2025 14:01 26/12/2025

0

Một đạo luật ít người biết đến tại North Carolina quy định rằng tài xế có thể bị phạt nếu để xe nổ máy mà không có người trông coi tại khu vực công cộng.

Nhung mau xe bi khai tu ke tu nam 2026 hinh anh

Những mẫu xe bị khai tử kể từ năm 2026

17:01 27/12/2025 17:01 27/12/2025

0

Doanh số thấp, mang lại lợi nhuận kém hay đơn giản là "trend" xe điện đi qua, nhiều thương hiệu đã khai tử các mẫu EV trong giai đoạn thị trường biến động mạnh này.

Việt Hà

biển số mỹ biển số xe biển số mỹ biển số xe phạm pháp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý