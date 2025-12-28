Tại sao tại Mỹ có xe mang nhiều biển số?

Gắn hai biển số khác nhau cho cùng một chiếc xe tưởng như là một hành vi phạm pháp, nhưng thực tế vẫn tồn tại những ngoại lệ ít người biết đến.

Biển số xe là định danh duy nhất giúp gắn một phương tiện với chủ sở hữu trong hồ sơ quản lý, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc quản lý an toàn giao thông, xử phạt, điều tra và thu phí. Chính vì vai trò quan trọng này, câu hỏi liệu một chiếc xe có thể hợp pháp khi gắn hai biển số khác nhau trở nên đáng chú ý.

Một số bang tại Mỹ cấp nhiều hơn một biển số

Tại Mỹ, luật liên bang không trực tiếp điều chỉnh việc cấp biển số, ngoại trừ đối với xe của Chính phủ liên bang. Việc cấp và quản lý biển số được thực hiện ở cấp tiểu bang, chính quyền địa phương và một số cộng đồng bản địa, nên các quy định liên quan đến việc gắn hai biển số khác nhau cũng do từng bang quyết định, tương tự như quy định về việc có bắt buộc gắn biển số trước hay không.

Tại Rhode Island, các xe từ 25 năm tuổi trở lên có thể gắn cả biển số thông thường và biển "Year of Manufacture" theo phong cách năm sản xuất, nhưng loại biển này bị hạn chế sử dụng.

Ở một số bang, vẫn tồn tại những ngoại lệ nhất định. Tại Rhode Island, các xe từ 25 năm tuổi trở lên có thể gắn cả biển số thông thường và biển "Year of Manufacture" theo phong cách năm sản xuất, nhưng loại biển này bị hạn chế sử dụng, không được dùng ngoài tiểu bang và không hợp lệ khi kiểm định.

Tại bang Washington, xe từ 30 năm tuổi trong một số trường hợp có thể dùng biển "Collector Vehicle" hoặc biển phục chế ở phía sau và biển thường phía trước, song các biển này phải mang cùng một dãy số và đều được cấp cho đúng chiếc xe đó.

Quy định chế tài về biển số có sự khác nhau

Trong điều kiện thông thường, vì biển số là định danh duy nhất, việc gắn hai biển khác nhau cho cùng một phương tiện sẽ phá vỡ tính duy nhất đó và có thể vi phạm quy định đăng ký xe. Phần lớn luật của các bang yêu cầu chủ xe chỉ được gắn đúng biển đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho chiếc xe cụ thể đang sử dụng.

Tại Mỹ, luật liên bang không trực tiếp điều chỉnh việc cấp biển số. Tuy vậy, việc lắp đặt 2 biển số xe khác nhau, nếu không được cho phép của chính quyền tiểu bang, đều là hành vi phạm pháp.

Ở Montana và Florida, việc sử dụng biển của xe khác khi không có chuyển nhượng hợp pháp bị coi là hành vi trái luật. Tại Oregon, theo giải đáp của cơ quan chức năng trong một chương trình truyền hình địa phương, người lái xe chỉ được sử dụng biển do Sở Xe cơ giới cấp đúng cho chiếc xe đang lưu thông.

Do quy định giữa các bang khác nhau, người sử dụng xe có thể nhầm lẫn về những gì được phép. Tuy nhiên, nguyên tắc chung vẫn rất rõ ràng: giống như không được phép có bằng lái ở hai bang khác nhau cùng lúc, việc gắn hai biển số khác nhau ở trước và sau xe có thể khiến người lái đối mặt với rắc rối pháp lý. Ở những bang chỉ cấp một biển số, bất kỳ biển nào khác được gắn thêm đều không hợp lệ nếu không phải là biển được cấp cho chiếc xe đó.

Tùy theo từng tiểu bang, hành vi gắn sai biển số có thể bị xử phạt từ tiền đến án giam lên tới 12 tháng. Vì vậy, chủ xe cần nắm rõ quy định của từng bang trước khi lưu thông.

Tại Massachusetts, việc gắn sai biển có thể bị xử lý hình sự ở mức tội nhẹ với tiền phạt khoảng 100 USD và thậm chí có thể bị phạt tù tới 10 ngày. Ở Texas, hành vi sử dụng biển không cấp cho chiếc xe đó bị coi là tội nhẹ với mức phạt tiền lên tới 200 USD nhưng không có án tù. Trong khi đó, tại Georgia, việc gắn biển sai có thể dẫn đến mức phạt khoảng 500 USD kèm khả năng phạt tù lên đến 12 tháng.

Tóm lại, chỉ trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến xe cổ hoặc biển phục chế theo năm sản xuất và phải tuân thủ điều kiện chặt chẽ thì xe mới có thể hợp pháp mang hai loại biển. Còn lại, gắn hai biển số khác nhau cho cùng một xe gần như chắc chắn là vi phạm pháp luật.