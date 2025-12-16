Tại sao đèn giao thông tại Mỹ có thêm đèn xanh dương?

Những đèn xanh dương mới xuất hiện phía trên đèn giao thông không dành cho tài xế, mà là "trợ thủ" của cảnh sát Mỹ trong cuộc chiến chống nạn vượt đèn đỏ.

Nhiều tài xế tại Mỹ nhận thấy những đèn xanh dương được lắp thêm phía trên các cụm đèn giao thông quen thuộc. Trang bị này đã xuất hiện tại nhiều bang như Florida, Colorado, Minnesota, South Dakota và Kansas, khiến không ít người tò mò về mục đích thực sự của chúng.

Đèn xác nhận xanh dương là công cụ của cảnh sát Mỹ

Thực tế, việc vượt đèn đỏ vẫn diễn ra khá phổ biến khi nhiều người lái xe coi tín hiệu giao thông như "tùy chọn không bắt buộc", bất chấp nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng tại Florida đã triển khai một giải pháp mới nhằm siết chặt việc xử lý vi phạm: lắp đặt các đèn xanh dương xác nhận tại một số nút giao thông.

Đèn xác nhận (confirmation light) được sử dụng bởi các lực lượng hành pháp nhằm theo dõi tình trạng đèn đỏ ở các vị trí khuất, giúp các sĩ quan cảnh sát xác định hành vi vượt đèn đỏ.

Theo mô tả của cảnh sát, các đèn này được gọi là "đèn xác nhận" (confirmation light), được gắn trên cột phía trên các đèn đỏ - vàng - xanh tiêu chuẩn. Điểm quan trọng là đèn xanh dương chỉ bật sáng khi đèn giao thông bên dưới đang ở trạng thái đỏ.

Trong trường hợp một sĩ quan cảnh sát đứng ở phía đối diện giao lộ và không thể quan sát trực tiếp đèn đỏ, họ chỉ cần nhìn lên đèn xác nhận. Nếu đèn xanh dương đang sáng mà có phương tiện đi qua giao lộ, khả năng cao là tài xế đã vi phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Đèn xác nhận đã được đưa vào sử dụng trong nhiều năm nay tại nhiều bang như Colorado, Minnesota, South Dakota, Kansas... và mới đây nhất là Florida.

Hệ thống đèn này đã được đưa vào sử dụng tại Gainesville, Fort Myers, Orlando và nhiều khu vực trên toàn quận Collier (Florida). Trên thực tế, mô hình này không hoàn toàn mới, bởi Colorado, Minnesota, South Dakota và Kansas cũng đã áp dụng trong những năm qua.

Đèn xác nhận xanh dương giúp giảm hành vi vượt đèn đỏ

Điều đáng nói là hệ thống này không yêu cầu người tham gia giao thông phải học lại luật. Những đèn xanh dương này chỉ phục vụ cho lực lượng cảnh sát, chứ không phải tín hiệu dành cho tài xế. Dù có thể gây bối rối nhẹ cho một số tài xế địa phương và đặc biệt là du khách, giới chức khẳng định người lái xe không cần chú ý đến đèn xanh dương, vì nó không mang ý nghĩa điều khiển giao thông.

Hệ thống này không yêu cầu người tham gia giao thông phải học lại luật. Những đèn xanh dương này chỉ phục vụ cho lực lượng cảnh sát, chứ không phải tín hiệu dành cho tài xế.

Đèn xác nhận đang giúp tăng mức độ an toàn tại các giao lộ, không chỉ cho người tham gia giao thông mà còn cho chính lực lượng thực thi pháp luật. Cảnh sát Florida cho biết hệ thống mới đang chứng minh hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp vượt đèn đỏ.

Thống kê cho thấy, vượt đèn đỏ là một trong những nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng và phổ biến. Chỉ riêng năm 2023, tại Mỹ đã có 1.086 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến hành vi vượt đèn đỏ. Cùng năm đó, khoảng 136.000 người khác bị thương, cho thấy mức độ nguy hiểm và tính phổ biến đáng báo động của hành vi này.

Đã có 1.086 người thiệt mạng và 136.000 người bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến hành vi vượt đèn đỏ tại Mỹ, tính riêng trong năm 2023. Với sự xuất hiện của đèn xác nhận, lực lượng cảnh sát Mỹ có thể đối phó tốt hơn với hành vi này.

Trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối, những đèn xanh dương nhỏ bé phía trên đèn giao thông đang trở thành một công cụ âm thầm nhưng hiệu quả, góp phần răn đe vi phạm và bảo vệ an toàn cho cả người dân lẫn lực lượng làm nhiệm vụ.