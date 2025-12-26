Nổ máy xe mà không chạy cũng bị phạt

Một đạo luật ít người biết đến tại North Carolina quy định rằng tài xế có thể bị phạt nếu để xe nổ máy mà không có người trông coi tại khu vực công cộng.

Nhiều tài xế có thói quen để xe nổ máy không tải (idling) trong vài phút, đặc biệt khi mùa đông đến để làm ấm động cơ và khoang lái trước khi khởi hành. Tuy nhiên tại một số nơi ở Mỹ, thói quen tưởng như vô hại này có thể khiến người lái nhận vé phạt.

Tại nhiều tiểu bang của Mỹ, luật pháp có quy định về việc nổ máy không chạy. Tuy nhiên, thời lượng cũng như phạm vi áp dụng cũng có sự khác biệt lớn giữa các nơi.

Tại bang North Carolina, một đạo luật ít được biết đến vừa được nhắc lại đã thu hút sự chú ý của công chúng. Việc để xe nổ máy không người trông coi ở một số địa điểm công cộng có thể bị xử phạt. Luật này được biết đến với tên gọi "Quy tắc Dawson", xếp hành vi để xe nổ máy không giám sát vào tội nhẹ cấp độ 3. Đây là mức thấp nhất trong thang xử lý vi phạm tại bang.

Quy định chỉ áp dụng tại khu vực công cộng như đường cao tốc, đường giao thông công cộng, trạm xăng, bãi đỗ xe; còn tài sản tư nhân nhìn chung được loại trừ. Cảnh sát trưởng hạt Onslow, ông Chris Thomas, cho biết việc xử phạt không phải là ưu tiên hàng đầu của lực lượng chức năng, nhưng lý do tồn tại của quy định vẫn rất đáng lưu ý và không hẳn vì môi trường.

Quy định hạn chế nổ máy khi xe không di chuyển nhằm cắt giảm lượng khí thải phát sinh, đồng thời giúp ngăn ngừa nguy cơ trộm cắp phương tiện khi không có người trông coi.

Dù điều khoản này nằm trong nhóm các nỗ lực giảm nổ máy không tải và bảo vệ chất lượng không khí của bang, cảnh sát trên thực tế xem nó như một biện pháp phòng chống trộm cắp hơn là quy định môi trường. Họ không tuần tra để "săn" xe nổ máy, nhưng thường phải xử lý hậu quả khi những chiếc xe chạy không người trông coi… biến mất.

Không chỉ North Carolina áp dụng quy định này. Có 16 bang và đặc khu Washington D.C. có các luật tương tự về việc để xe nổ máy không giám sát, thường giới hạn thời gian từ 3 đến 5 phút. Ở một số nơi như New York, những người tham gia giao thông khác thậm chí được khuyến khích báo cáo người vi phạm.

Mặc dù nhiệm vụ của cảnh sát không phải đi "lùng bắt" những người vi phạm, "Quy tắc Dawson" có tác dụng tuyên truyền nhiều hơn đối với người tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tài sản.

Theo luật pháp tại North Carolina, người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên tới khoảng 200 USD và/hoặc bị phạt tới 20 ngày tù, dù trên thực tế việc xử lý thường không phải ưu tiên hàng đầu của lực lượng chức năng. Dù vậy, quy định này vẫn là lời nhắc quan trọng: hãy tuân thủ luật khi để xe nổ máy chờ và luôn khóa, tắt máy để đảm bảo an toàn, tránh mất xe và những rắc rối pháp lý không đáng có.