Kỷ lục mới của Xiaomi

Xiaomi thông báo lượng giao xe kỷ lục hơn 50.000 chiếc trong tháng cuối năm 2025. Xiaomi YU7 là mẫu xe bán chạy nhất.

Theo Car News China, Xiaomi vừa thông báo đã bàn giao lượng xe kỷ lục hơn 50.000 chiếc trong tháng 12/2025.

Trong cả năm vừa qua, hãng xe điện thuộc tập đoàn Xiaomi đã hoàn tất bàn giao hơn 400.000 xe cho khách hàng Trung Quốc.

Xiaomi chỉ vừa đặt chân vào thị trường cách đây không lâu, bắt đầu bàn giao những chiếc Xiaomi SU7 đầu tiên cho khách hàng từ tháng 4/2024.

Quay trở lại với số liệu bán hàng mới nhất, chi tiết doanh số đã không được Xiaomi tiết lộ. Hãng này chỉ cho biết lượng giao xe trong tháng 12/2025 đã vượt ngưỡng 50.000 xe.

Theo China EV Datatracker, Xiaomi đã bàn giao 361.625 xe trong 11 tháng đầu năm 2025, giúp doanh số cả năm vượt mốc 400.000 xe. Được biết, China EV Datatracker sẽ công bố chính xác lượng xe bàn giao tại Trung Quốc cho tháng 12 và cả năm 2025 vào ngày 15/1 tới đây.

Dữ liệu chi tiết của China EV Datatracker cho thấy riêng trong tháng 11/2025, Xiaomi đã bàn giao 46.249 xe cho khách hàng Trung Quốc, tương đương tăng trưởng đến 99,7% so với cùng kỳ của năm 2024. Số lượng này bao gồm 33.729 xe YU7 cùng với 12.520 xe SU7.

Xiaomi YU7 bán chạy tại Trung Quốc. Ảnh: Xuân Sang.

Sau khi chào sân bằng sedan điện SU7, Xiaomi trình làng thêm SUV điện YU7 vào tháng 6/2025 để cạnh tranh trực tiếp Tesla Model Y. Gần đây, CEO Lei Jun của Xiaomi thông báo YU7 đã đạt cột mốc bàn giao 150.000 xe, chỉ sau 6 tháng kể từ thời điểm ra mắt.

Xiaomi được cho là sẽ ra mắt 2 mẫu xe hoàn toàn mới trong năm nay, cùng với 2 bản cập nhật cho Xiaomi SU7.

Hãng xe điện Xiaomi hiện chỉ bán cho khách hàng Trung Quốc. Xiaomi đang có kế hoạch mở rộng hoạt động sang châu Âu vào năm 2027. Chủ tịch Lu Weibing của Xiaomi xác nhận hãng đang thực hiện kiểm định xe tại Đức.