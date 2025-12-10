Xiaomi SU7 lao xuống hồ khi đang tự động đỗ xe

Dù đã cài đặt chế độ đỗ xe thông minh, chiếc Xiaomi SU7 vẫn bất ngờ lao xuống nước, và đây cũng không phải trường hợp đầu tiên.

Đoạn video được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc vừa qua cho thấy chiếc Xiaomi SU7 bất ngờ trượt xuống dốc, lao thẳng đến mặt nước khi đang tự động đỗ xe vào bãi theo chế độ "valet-parking".

Sự cố xảy ra ngay sau khi Xiaomi phát hành bản cập nhật OTA mùa đông vào ngày 26/11, Xiaomi Hyper OS 1.11.0. Bản cập nhật này được triển khai cho tất cả chủ sở hữu SU7 và bao gồm các thay đổi đối với hỗ trợ đỗ xe, đỗ xe từ xa và tìm vị trí đỗ xe. Xiaomi mô tả đây là những tối ưu hóa hệ thống nhằm cải thiện hiệu suất của các chức năng liên quan đến đỗ xe.

Nhiều ý kiến cho rằng người lái đã quá "chủ quan" kích hoạt chế độ hỗ trợ đỗ xe ở khu vực quá gần hồ nước, không đủ an toàn.

Theo chuyên gia kỹ thuật, dù hệ thống đỗ xe được hoạt động, người lái vẫn cần chịu trách nhiệm chính. Họ cũng nhấn mạnh rằng các vị trí không tiêu chuẩn, chẳng hạn như bờ ao hoặc địa hình mở không bằng phẳng, có thể dẫn đến phân loại sai vì hệ thống có thể diễn giải mặt nước là không gian trống.

Trong trường hợp này, việc chiếc xe dừng lại ngay khi tiếp xúc với nước cho thấy một tín hiệu bất thường hoặc một chướng ngại vật bất ngờ có thể đã được phát hiện.

Đây cũng không phải lần đầu tiên tai nạn liên quan đến hệ thống đỗ xe tự động xuất hiện với xe Xiaomi.

Chiếc SU7 Max cũng từng gặp tai nạn vì lỗi tương tự ở Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: CarnewsChina.

Trước đó, một chủ xe tại Hàng Châu cho biết dù chiếc xe được cài đặt chế độ đỗ tự động đi kèm người phụ trợ (valet-parking), chiếc SU7 Max vẫn bất ngờ lăn xuống dốc và chỉ dừng lại khi va vào một bệ đá. Chi phí sửa chữa được báo khoảng 6.000 NDT, tương đương 850 USD .

Các chủ sở hữu SU7 khác đã nêu lên lo ngại về hiệu suất đỗ xe tự động không nhất quán, bao gồm khó khăn trong việc giữ thẳng hàng trong không gian hẹp và các gián đoạn bất ngờ đối với quy trình đỗ xe. Các trường hợp trước đây liên quan đến vấn đề phần mềm đã được công ty phản hồi chính thức, cho biết việc sửa chữa sẽ được chi trả và các bản cập nhật sẽ giải quyết các nguyên nhân cốt lõi.

Cuộc thảo luận gần đây nhấn mạnh rằng đỗ xe tự động vẫn là một công nghệ hỗ trợ và các hệ thống hiện tại có thể gặp giới hạn trong môi trường bất thường.

Các chuyên gia tiếp tục nhấn mạnh rằng sự giám sát của người lái vẫn là cần thiết cho mọi chế độ "thông minh", cho đến khi cấp độ tự động hóa của những mẫu ôtô đạt mức cao hơn và phổ biến rộng rãi.