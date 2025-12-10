Ford Fiesta sẽ được hồi sinh?

Chiếc Ford Fiesta nhiều khả năng sẽ được hồi sinh dưới một nền tảng mới hơn trong tương lai, khi bắt tay cùng một tập đoàn châu Âu.

Hai nhà sản xuất ôtô vừa công bố một quan hệ đối tác chiến lược mới, theo đó Ford sẽ ra mắt ít nhất 2 mẫu xe điện cho thị trường châu Âu sử dụng nền tảng EV Ampr của Renault. Đây chính là kiến trúc đang được sử dụng trong các mẫu Renault 4 và 5.

Một trong những chiếc EV sắp tới của Ford được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu kế nhiệm của Fiesta, một chiếc xe đã bị Ford khai tử một cách đột ngột vào năm 2023 sau 8 thế hệ và gần 5 thập kỷ tồn tại.

Chiếc supermini điện mới dự kiến đến vào đầu năm 2028 và sẽ được sản xuất cùng với Renault 5 tại tổ hợp ElectriCity của Renault ở Douai (Pháp). Mẫu xe thứ 2 có khả năng là một chiếc crossover điện compact dựa trên Renault 4, có thể thay thế Puma Gen-E trong tương lai.

Trước đó, Ford Explorer EV sử dụng nền tảng ID.4 của VW khiến nhiều người dự đoán Ford sẽ mượn nền tảng MEB sắp tới của ID.Polo và ID.Cross cho những chiếc xe nhỏ mới của mình.

Tuy nhiên, hãng đã quay sang hợp tác với Renault.

Nhiều khả năng mẫu Fiesta từng bị khai tử sẽ được quay lại dưới một nền tảng thuần điện. Ảnh: Carscoops.

Bên dưới lớp vỏ, nền tảng thuần điện của 2 mẫu xe mới sẽ hoàn toàn giống nhau. Điều đó có nghĩa là động cơ gắn phía trước sản sinh 121 mã lực ở các phiên bản thông thường và 215 mã lực trong phiên bản Fiesta ST tái sinh, cùng với các tùy chọn pin 40 kWh và 52 kWh.

Với việc sản xuất Ford Focus đã kết thúc, Fiesta bị khai tử từ lâu và các mẫu SUV/crossover điện Explorer và Capri hoạt động kém hiệu quả, thị phần của thương hiệu đã bị sụt giảm nghiêm trọng.

"Fiesta EV" có mức giá dự kiến gần với 29.000 USD (tương đương 25.000 Euro), tương đương chiếc Renault 5. Ngoài Fiesta thuần điện, sự hợp tác giữa Ford và Renault còn mở ra tương lai về dải sản phẩm thuần điện mới, không chỉ cho châu Âu mà còn cho nhiều thị trường.