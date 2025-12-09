Nhà máy Piaggio tại Việt Nam xuất xưởng chiếc xe thứ 2 triệu

Sau khi đạt cột mốc sản xuất một triệu xe vào năm 2019, nhà máy Piaggio Việt Nam mất thêm 6 năm để hoàn thành xuất xưởng lượng xe tương tự.

Piaggio Việt Nam vừa thông báo nhà máy Piaggio Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) vừa hoàn tất xuất xưởng mẫu xe máy thứ 2 triệu. Cột mốc này được ghi dấu bằng một mẫu xe tay ga thương hiệu Vespa.

Piaggio Việt Nam thành lập vào tháng 10/2007 và sau đó 2 năm, nhà máy tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Sau 10 năm, nhà máy Piaggio Việt Nam đạt cột mốc xuất xưởng chiếc xe tay ga thứ một triệu vào năm 2019.

Giai đoạn 2019-2025, công suất hoạt động của nhà máy tăng trưởng mạnh, giúp sản lượng xe máy tay ga tại đây tăng gấp đôi. Nhờ đó, nhà máy Piaggio Phú Thọ chính thức cán mốc 2 triệu xe xuất xưởng ở tháng cuối năm 2025.

Cơ sở sản xuất của Piaggio tại tỉnh Phú Thọ hiện giữ vai trò then chốt trong hệ sinh thái sản xuất và phân phối toàn cầu của Piaggio đối với xe tay ga, động cơ và phụ tùng thuộc các thương hiệu Piaggio, Vespa và Aprilia.

Theo thông tin từ hãng xe máy Italy, nhà máy Piaggio Phú Thọ có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu từ nhiều thị trường chiến lược, không chỉ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mà còn ở cả ở các quốc gia thuộc châu Âu và châu Mỹ.

Trong giai đoạn 2019-2025, nhà máy Piaggio Phú Thọ đã xây dựng và thực thi kế hoạch mở rộng, tập trung nâng quy mô sản xuất và lắp ráp xe tay ga, động cơ và phụ tùng. Nhờ đó, công suất sản xuất thường niên của nhà máy tăng từ 250.000 xe/năm lên thành 400.000 xe/năm.

Piaggio Liberty được sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Lúc này, khách Việt đang được giới thiệu khá nhiều mẫu xe sản xuất trong nước đến từ các thương hiệu Vespa, Piaggio và Aprilia, chẳng hạn Vespa Primavera, Vespa Sprint hay Aprilia SR GT 200 và Piaggio Liberty.

Các mẫu xe này đáp ứng nhất quán các tiêu chuẩn khí thải quốc tế từ Euro 3 đến Euro 5+, cùng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác của từng thị trường.

Theo thông tin từ Piaggio Việt Nam, tổ hợp sản xuất Piaggio Phú Thọ hiện bao gồm nhà máy lắp ráp quy mô lớn, nhà máy sản xuất động cơ hiện đại bên cạnh trung tâm R&D duy nhất của Piaggio ở khu vực Đông Nam Á.

Nhà máy Phú Thọ hiện đóng vai trò như trụ sở khu vực của Piaggio tại châu Á, đồng thời là mắt xích chiến lược trong toàn bộ hoạt động của tập đoàn, quy tụ hơn 1.000 nhân sự lành nghề.

Nhà máy Piaggio Phú Thọ cũng được lựa chọn làm điểm khởi đầu giới thiệu nhiều thế hệ sản phẩm chiến lược, với một số mẫu xe được ra mắt lần đầu tại Việt Nam trước khi xuất khẩu và phân phối tại các thị trường quốc tế.

Trước đó vào năm 2015, Piaggio là hãng xe máy đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Công nghệ này sau đó được Piaggio áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm tại Việt Nam, từ phân khúc phổ thông, chủ lực cho đến cao cấp.