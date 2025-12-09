Giám đốc dự án Porsche Taycan trở thành CEO Mercedes-AMG

Cuộc "chuyển nhà" thú vị này dự kiến sẽ mang đến cho Mercedes-AMG làn gió mới, hoặc có thể là một tân binh với động cơ V6 mạnh mẽ trong tương lai gần.

Trong vài năm qua, AMG đã trải qua một giai đoạn đầy biến động. Vào tháng 9/2022, Affalterbach đã có động thái gây sốc khi giới thiệu C63 sử dụng động cơ 4 xy-lanh. Sự ra mắt của chiếc sedan thể thao này đã hứng chịu làn sóng chỉ trích rộng rãi.

Mặc dù Mercedes không công bố số liệu bán hàng riêng cho thương hiệu hiệu suất cao của mình, nhưng các báo cáo về giảm giá mạnh cho thấy mẫu xe này đã không đạt được sức hút mà AMG kỳ vọng.

Tuy nhiên, gần đây một động cơ V8 mới đang chuẩn bị ra mắt, cùng với lời hứa về những chiếc xe thể thao điện “rất giàu cảm xúc”. Những sản phẩm mới này sẽ đến trong khi một người khác tiếp quản vị trí lãnh đạo tại AMG.

Mercedes đang chuyển CEO AMG hiện tại là Michael Schiebe sang một vị trí mới là Thành viên Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm về Sản xuất, Chất lượng & Quản lý Chuỗi Cung ứng, có hiệu lực từ ngày 1/12/2025.

Đáng chú ý, hãng xe Đức đã cập nhật thông tin và bổ nhiệm Stefan Weckbach làm CEO. Dự kiến ông sẽ bắt đầu nhậm chức vào tháng 6 năm sau.

Trước đó, ông Weckbach từng là người giám sát chương trình Porsche Taycan trước khi trở thành người đứng đầu chiến lược của Tập đoàn Volkswagen vào năm 2023. Ngoài vai trò CEO AMG, ông cũng sẽ giữ vị trí Giám đốc Nhóm Xe Cao cấp, bao gồm các mẫu G-Class và Maybach.

Trước khi đầu quân Mercedes-AMG, ông Weckbach từng là giám sát của dự án Porsche Taycan. Ảnh: Phong Vân.

Việc AMG quay trở lại đề cao động cơ đốt trong đặt hãng vào một vị thế vững chắc để chiến đấu với BMW M và Audi Sport. Động cơ V8 sắp tới có thể có phạm vi sử dụng rộng hơn so với động cơ 8 xy-lanh hiện tại và mạnh mẽ hơn, ngay cả khi nó phải cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải để đáp ứng các quy định Euro 7.

Về phía xe điện, mẫu concept GT XX sẽ phát triển thành một chiếc siêu sedan điện, song sinh với một chiếc SUV tương lai. AMG tự tin rằng họ có thể thu hút người mua bằng cách phát triển “động cơ V8 điện tốt nhất trên thị trường”, theo lời ông Schiebe.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi liệu tiếng động cơ giả lập và việc mô phỏng chuyển số có giúp Mercedes chốt đơn thành công hay không.

Nhiều người đang hy vọng ban lãnh đạo mới sẽ mang động cơ V12 trở lại, đặc biệt sau cam kết gần đây của Mercedes về việc giữ động cơ lớn nhất của mình tồn tại. Hiện tại, động cơ V12 tăng áp kép 6.0L chỉ dành riêng cho Maybach S-Class.