Gặp khủng hoảng tại Mỹ và Trung Quốc, Volkswagen hạ mức đầu tư

Volkswagen thu hẹp quy mô đầu tư và chuyển trọng tâm về châu Âu khi chịu sức ép lớn từ thị trường Mỹ và Trung Quốc.

CEO Oliver Blume cho biết tập đoàn Volkswagen sẽ đầu tư 160 tỷ Euro (tương đương 186 tỷ USD ) đến năm 2030, phản ánh giai đoạn thắt lưng buộc bụng khi nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng tại 2 thị trường chủ chốt: Mỹ và Trung Quốc.

Volkswagen hạ mức đầu tư, chú trọng vào châu Âu

Khoản chi này được cập nhật hàng năm trong kế hoạch đầu tư cuốn chiếu 5 năm của tập đoàn này, thấp hơn mức 165 tỷ Euro của giai đoạn 2025 - 2029 và 180 tỷ Euro của giai đoạn 2024 - 2028, khi năm 2024 được xem là thời điểm đầu tư đạt đỉnh.

Với tình hình kinh doanh ngày một khó khăn, tập đoàn Volkswagen sẽ cắt giảm các khoản đầu tư trên toàn cầu và tập trung vào thị trường truyền thống tại châu Âu, đặc biệt là Đức.

Volkswagen, tập đoàn mẹ sở hữu các thương hiệu Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley..., đã bị ảnh hưởng bởi thuế quan nhắm vào xe nhập khẩu tại Mỹ cũng như cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc. Tình hình này làm suy giảm lợi nhuận, đặc biệt tại Porsche, vốn có khoảng 50% doanh số phát sinh từ 2 quốc gia trên và mới đây đã công bố thu hẹp chiến lược xe điện.

Trao đổi với Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ông Blume cho biết trọng tâm của kế hoạch đầu tư mới là "Đức và châu Âu", bao gồm sản phẩm, công nghệ và hạ tầng. Ông xác nhận các cuộc đàm phán về chương trình tiết kiệm mở rộng tại Porsche sẽ kéo dài đến năm 2026.

CEO Volkswagen cân nhắc xây nhà máy Audi tại Mỹ

Ông Oliver Blume, người sẽ rời vị trí CEO Porsche vào tháng 1/2026 để toàn tâm cho cương vị CEO Volkswagen, cho biết việc cân nhắc xây dựng nhà máy Audi tại Mỹ phụ thuộc vào khả năng nhận được hỗ trợ tài chính đáng kể từ Washington.

CEO của Volkswagen cũng nhắc đến cơ hội xây dựng nhà máy Audi mới tại Mỹ, hay phát triển một mẫu xe Porsche nội địa hóa dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Ông cũng thừa nhận Porsche khó có thể tăng trưởng thêm tại Trung Quốc, nhưng việc nội địa hóa sản xuất trong phạm vi tập đoàn Volkswagen là khả thi và một mẫu Porsche thiết kế riêng cho thị trường này có thể sẽ được ra mắt trong tương lai.

Ông Blume nói rằng việc gia hạn hợp đồng làm CEO Volkswagen đến năm 2030 thể hiện sự ủng hộ rõ ràng từ các gia đình Porsche và Piech cùng bang Lower Saxony (Đức), vốn là các cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn thừa nhận: "Tất nhiên, đúng là các cổ đông đã chịu thua lỗ kể từ khi Porsche niêm yết cách đây 3 năm. Tôi cũng phải thẳng thắn đối diện với những phê bình này".