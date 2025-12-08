Subaru bị chỉ trích vì chạy quảng cáo

Chạy quảng cáo không sai, nhưng cách làm của Subaru đã khiến hàng loạt chủ xe phẫn nộ do gây nguy hiểm khi lưu thông.

Subaru, một thương hiệu vốn nổi tiếng với việc chế tạo những chiếc xe gia đình thực dụng, là nhân vật chính trong tranh cãi đang diễn ra về việc cố ý chạy quảng cáo lên màn hình giải trí trung tâm của xe một cách "vô tội vạ".

Những chủ xe này đã đăng tải khiếu nại của họ trên các nền tảng như Reddit và các diễn đàn dành riêng cho Subaru. Họ không chỉ nói không mà còn chia sẻ hình ảnh để chứng minh cho những lời phàn nàn của mình. Một trong những bài đăng được lan truyền rộng rãi nhất đến từ người dùng tên bajungadustin trên Reddit, người này nói rằng anh ta "suýt gặp tai nạn" khi một quảng cáo như vậy bật lên.

"Tôi đã nhận được quảng cáo Sirius XM này vài lần trong vài năm qua. Lần cuối cùng này là giọt nước tràn ly vì tôi suýt gặp tai nạn vì nó. Toàn bộ màn hình thông tin giải trí của tôi thay đổi khiến tôi phải rời mắt khỏi đường và vì tôi đang đi với tốc độ khoảng 88 km/h trong mùa đông nên tôi đã bị trượt bánh một chút và suýt lao xuống mương. Điều đó sẽ không xảy ra nếu quảng cáo này không bật lên", chủ xe này nói thêm.

Nhiều chủ xe cho rằng quảng cáo liên quan đến Sirius XM liên tục xuất hiện ở màn hình chính dù chẳng hề đăng ký. Ảnh: Carscoops.

Vấn đề này đã xảy ra liên tục trong nhiều năm nhưng giờ đây mới được đưa ra ánh sáng. Quay trở lại năm 2022, một chủ sở hữu Subaru đã đề cập rằng họ nhận được quảng cáo Sirius XM mặc dù chưa bao giờ đăng ký dịch vụ này ngay từ đầu.

Khi The Autopian liên hệ với Subaru để bình luận, công ty tuyên bố đây là lần đầu tiên họ nghe thấy những khiếu nại như vậy. Subaru từ chối trả lời các câu hỏi về tần suất quảng cáo xuất hiện, cách chúng có thể bị tắt hay liệu chúng có gây mất tập trung khi lái xe hay không.

Chúng tôi sẽ thảo luận về những thông báo đó trong một cuộc họp sắp tới và sẽ luôn xem xét phản hồi của khách hàng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe về bất kỳ vấn đề nào. Những thông báo này xảy ra 2 lần/năm", đại diện Subaru chia sẻ với truyền thông quốc tế.