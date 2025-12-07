Hyundai Santa Fe facelift lộ diện

Những hình ảnh đầu tiên của Hyundai Santa Fe facelift đã rò rỉ tại Hàn Quốc, cho thấy thiết kế vuông vắn gây tranh cãi dường như đã bị loại bỏ trong tương lai.

Những hình ảnh rò rỉ khi đang lái thử của Hyundai Santa Fe facelift đã được lan truyền rộng rãi tại Hàn Quốc. Ngay sau đó, các thiết kế render cũng được tung ra, mang đến hi vọng về một mẫu xe nâng cấp với thiết kế ít "gây tranh cãi" hơn.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Santa Fe được tích hợp ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” mới nhất của Hyundai, lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu NEXO thế hệ tiếp theo.

Các thay đổi chính bao gồm một mặt trước được thiết kế lại với đèn pha mỏng hơn và đèn DRL gắn bên, thay thế thiết lập thô kệch hiện tại. Lưới tản nhiệt bốn thanh được tinh chỉnh với sự tích hợp gọn gàng hơn, loại bỏ vẻ ngoài hầm hố lấy cảm hứng từ Land Rover trên bản tiền nhiệm.

Thân xe trở nên bóng bẩy với các đường gờ ngang nhấn mạnh chiều rộng thay vì sự cồng kềnh. Ở phía sau, đèn hậu dọc được liên kết bằng một thanh đèn phanh ngang toàn chiều rộng, cùng với vị trí biển số được di dời để mang lại cảm giác cao cấp.

Hình ảnh lái thử của Hyundai Santa Fe facelift được ghi lại tại Hàn Quốc. Ảnh: KCB.

Hiệu ứng tổng thể là một dáng vẻ ít vuông vắn, mang lại cho Santa Fe facelift vẻ ngoài SUV cao cấp gần gũi, gây thiện cảm tương tự đàn em Tucson và thậm chí là mẫu xe đầu bảng Palisade của Hyundai.

Cùng với việc làm mới thiết kế, Hyundai đã xác nhận cũng nâng cấp động cơ của mẫu SUV hạng D này. Tất cả các mẫu Santa Fe sử dụng động cơ 2.5L turbo sẽ loại bỏ hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT) gây tranh cãi để chuyển sang hộp số tự động biến mô thủy lực truyền thống.

Hyundai Santa Fe Facelift dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 tại Hàn Quốc. Thời gian xuất hiện tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Hiện tại, Hyundai Thành Công vẫn đang phân phối mẫu Santa Fe thế hệ thứ 5 với thiết kế vuông vức, góc cạnh ở thị trường Việt. Xe được bán với giá 1,069- 1,369 tỷ đồng , gồm 2 tùy chọn xăng và hybrid.

Mẫu xe cạnh tranh cùng loạt SUV hạng D cùng phân khúc như Ford Everest (1,099- 1,545 tỷ đồng ), Mazda CX-8 (từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng ), Isuzu mu-X (từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng ), Toyota Fortuner (1,055- 1,395 tỷ đồng ), Kia Sorento (từ 939 triệu đồng) hay Skoda Kodiaq (1,45- 1,48 tỷ đồng ).