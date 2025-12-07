Có bao nhiêu logo được gắn lên chiếc Mercedes-Maybach SL680 Monogram?

Chỉ cần nhìn vào nắp capo cũng có thể thấy số lượng logo dày đặc được Mercedes-Maybach gắn lên chiếc sedan hạng sang, nhưng con số chính xác sẽ là bao nhiêu?

Mercedes-Maybach đã ra mắt SL680 Monogram vào năm ngoái, và không thể phủ nhận rằng nó tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ.

Car & Driver gần đây đã phát hiện khi thử nghiệm chiếc mui trần độc quyền này, thương hiệu Đức có lẽ đã đi hơi quá đà với số lượng logo Maybach mà họ đặt lên chiếc xe. Sau khi trải nghiệm chiếc xe, C&D đã thử thống kê chính xác có bao nhiêu logo Maybach xuất hiện trên mẫu sedan mui trần siêu sang này

Câu trả lời là con số đáng kinh ngạc 835 logo Và con số đó thậm chí còn chưa tính đến các màn hình kỹ thuật số như cụm đồng hồ hoặc màn hình thông tin giải trí.

Mercedes-Maybach không hề tiếc tay trong việc vẽ thêm logo của hãng lên chiếc SL680. Ảnh: Phong Vân.

Phần lớn các logo này được dán khắp nắp ca-pô màu đen của SL680, mui xe bằng vải có thể gập lại và lưới tản nhiệt dưới màu đen. Cũng có rất nhiều logo rải rác khắp khoang cabin của xe và một logo trên nắp động cơ. Thậm chí có vẻ như một vài logo đã bị bỏ sót trong lần đếm này, vì còn có các logo Maybach nhỏ được tích hợp trong đèn pha.

Hệ truyền động của SL680 cũng để lại một chút điều gì đó chưa được như mong đợi. SL680 Monogram cùng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L như SL63 thông thường, sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm và được ghép nối với hộp số tự động 9G-Tronic.

Tại Mỹ, chiếc mui trần này có giá khoảng 224.900 USD , chưa bao gồm các tùy chọn.