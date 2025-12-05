Green SM vào 'Top 10 thương hiệu vận tải đường bộ' tại Indonesia

Ngày 5/12, Green SM, dịch vụ gọi xe thuần điện đầu tiên tại Indonesia, là một trong 10 thương hiệu vận tải đường bộ được vinh danh tại giải thưởng Disway 2025.

Giải thưởng Disway được tổ chức bởi Disway Group, một trong những mạng lưới truyền thông lớn nhất Indonesia, nhằm tôn vinh các thương hiệu được tin cậy và có độ phủ rộng trong hơn 50 ngành hàng trên thị trường. Kết quả năm 2025 dựa vào khảo sát quy mô lớn do Disway phối hợp thực hiện cùng Infovesta, một viện nghiên cứu và phân tích dữ liệu uy tín. Hơn 19.000 người thuộc nhóm tuổi lao động tại 20 thành phố lớn đã tham gia khảo sát, mang lại bức tranh toàn diện về độ nhận diện và mức độ tin cậy của người tiêu dùng đối với các thương hiệu.

Ông Deny Tjia (trái), Tổng giám đốc Green SM Indonesia, tại lễ trao giải Disway Awards 2025.

Kể từ khi gia nhập thị trường, Green SM tập trung vào việc cung cấp giải pháp di chuyển an toàn, đáng tin cậy và dễ tiếp cận. Dịch vụ đã được triển khai tại Jakarta, Bekasi, Makassar và Surabaya, đồng thời duy trì mô hình vận hành đồng bộ với đội xe điện VinFast êm ái, đội ngũ tài xế được đào tạo bài bản cùng cơ chế giá minh bạch. Chiến lược này giúp Green SM trở thành lựa chọn tin cậy và tiện lợi cho nhân viên văn phòng, gia đình cũng như các chuyến đi ngắn trong thành phố, đồng thời tạo dựng chuẩn mực mới trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

Việc duy trì vận hành ổn định xuyên suốt góp phần củng cố niềm tin của người dùng. Dịch vụ đạt khả năng phục vụ ổn định ngay cả trong giờ cao điểm hoặc những thời điểm nhu cầu đặt xe tăng cao. Tại Jakarta, Green SM đã hoàn thành hơn 39 triệu km di chuyển xanh, giúp giảm khoảng 7.600 tấn khí thải carbon. Dù yếu tố bền vững không phải là lý do ban đầu khiến nhiều hành khách lựa chọn dịch vụ, song trải nghiệm êm ái và yên tĩnh đã dần trở thành điểm cộng khiến họ tiếp tục gắn bó.

Ông Deny Tjia, Tổng giám đốc Green SM Indonesia, cho biết: “Danh hiệu này là lời khẳng định mạnh mẽ rằng những giá trị Green SM theo đuổi đang chạm tới nhu cầu thật của người dân Indonesia: Một dịch vụ di chuyển đáng tin cậy, dễ tiếp cận và luôn đặt trải nghiệm người dùng lên hàng đầu. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng ấy và sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ đội ngũ tài xế, đồng thời mở rộng cơ hội để ngày càng nhiều người Indonesia được trải nghiệm sự tiện lợi, an tâm của di chuyển thuần điện”.

Green SM duy trì vận hành ổn định và xuyên suốt, qua đó củng cố niềm tin của người dùng đối với dịch vụ di chuyển thuần điện tại Jakarta.

Ông Tomy Gutomo, Giám đốc Disway National Network, cho biết: “Giải thưởng được xác lập dựa trên khảo sát chúng tôi thực hiện cùng Infovesta tại 19 thành phố. Những thương hiệu được vinh danh, trong đó có Green SM, đều đã nhận được sự tin tưởng của công chúng”.

Trong bối cảnh Indonesia tiếp tục mở rộng hạ tầng trạm sạc và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia, Green SM cam kết đóng góp bằng những hành động thiết thực. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ đội ngũ tài xế đối tác và tìm kiếm cơ hội đưa dịch vụ di chuyển thuần điện tới nhiều thành phố hơn nữa. Sự ghi nhận tại giải thưởng Disway là nguồn động lực để Green SM kiên trì theo đuổi tầm nhìn dài hạn dựa trên trách nhiệm, cộng đồng và xu hướng di chuyển hiện đại.