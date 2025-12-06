Khi xe Nhật 'tất tay' bằng sự thực dụng

Các hãng xe Nhật sẵn sàng thực dụng tối đa để ra mắt xe ở giá bán tốt nhất, tăng tính cạnh tranh giữa lúc thị trường ngày càng trở nên chật chội.

Thị trường Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đổ bộ ồ ạt của xe Trung Quốc và ôtô thuần điện. Nhiều cái tên mới trong số này sở hữu giá bán cạnh tranh, ít nhiều đe dọa thị phần của những tên tuổi truyền thống vốn đã có lịch sử lâu đời gắn bó với khách hàng Việt.

Ở một thị trường khá nhạy cảm với giá bán như Việt Nam, vài hãng xe Nhật đang tỏ ra thực dụng nhiều nhất có thể nhằm đưa giá bán về mức cạnh tranh hơn.

Khi cần, xe Nhật sẽ đầy thực dụng

Trong phân khúc MPV cỡ trung, Toyota Innova Cross đang phải cạnh tranh cùng nhiều mẫu xe khác nhau, bao gồm Hyundai Custin (820-974 triệu đồng), GAC M6 Pro (699-799 triệu đồng), MG G50 (559-749 triệu đồng) hay các lựa chọn thuần điện gồm BYD M6 (756 triệu đồng) và VinFast Limo Green (749 triệu đồng).

Với việc từng chỉ có 2 phiên bản kèm giá bán lần lượt 825 triệu đồng và 1,005 tỷ đồng , Toyota Innova Cross từng được cho là khó cạnh tranh với loạt đối thủ thuần điện, ôtô Trung Quốc vừa gia nhập.

Đặc biệt khi VinFast Limo Green chỉ mới bắt đầu ghi nhận doanh số từ tháng 9 nhưng đã trở thành cái tên dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp, Toyota Innova Cross đã không thể ngồi yên.

Toyota Innova Cross có thêm bản giá rẻ. Ảnh: TMV.

Trước mức giá 749 triệu đồng của Limo Green hay 756 triệu đồng của BYD M6, Toyota Innova Cross phiên bản G với giá 730 triệu đồng được xem là câu trả lời của hãng xe Nhật Bản.

Ở bản "giá rẻ" vừa ra mắt, Toyota Innova Cross lược bỏ lẫy chuyển số sau vô lăng, chỉ trang bị đồng hồ kỹ thuật số kích thước 4,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Các trang bị này trên 2 bản cao có kích thước lần lượt 7 inch và 10,1 inch.

Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto bằng dây, thay vì kết nối không dây như 2 bản cao. Cốp xe mở cơ, Toyota Innova Cross G cũng không có camera 360 độ hay cảm biến áp suất lốp, đường kính mâm xe hạ xuống còn 16 inch.

Trước Toyota Innova Cross, Suzuki cũng từng đầy thực dụng khi mang trở lại Swift. Chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang nhập khẩu Nhật Bản nhưng khi cập bến thị trường Việt Nam, giá bán của Suzuki Swift chỉ tăng thêm 9 triệu đồng so với trước.

Để có được giá bán này, Suzuki gắn vào Swift khối động cơ 1.2L, kết hợp gói pin và motor điện nhỏ để tạo thành hệ truyền động hybrid nhẹ (MHEV). Vẫn có loạt công nghệ trợ lái tiên tiến nhưng Suzuki Swift cũng rất "thực dụng" với khoang lái trang bị ghế ngồi bọc nỉ và phanh tay cơ.

Suzuki Swift chuyển sang nhập Nhật nhưng giá chỉ tăng 9 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Gần đây, Mitsubishi Destinator khi ra mắt cũng thu hút sự quan tâm nhờ giá bán khởi điểm 780 triệu đồng. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Destinator tại Việt Nam so với phiên bản ra mắt trước đó ở Indonesia là sự thiếu vắng cửa sổ trời - trang bị thường được cho là khá "thừa thãi" trên ôtô ở quốc gia ghi nhận nhiều ngày nắng nóng trong năm như Việt Nam.

Động cơ của xe cũng có sự thay đổi, từ 2.0L hút khí tự nhiên của Outlander tiền nhiệm chuyển thành dạng 1.5L tăng áp.

Những điều chỉnh này giúp Destinator đặt chân vào thị trường Việt với giá 780-855 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với khoảng giá 825-950 triệu đồng trước đó của Outlander.

Áp lực từ sự "bảo thủ"

Ở nhóm ôtô Nhật Bản, song hành với tính thực dụng còn là sự kiên định có phần hơi bảo thủ. Điển hình cho sự "bảo thủ" này có thể nhắc đến dòng sản phẩm Mazda - nơi thiết kế Kodo trứ danh vẫn được hãng áp dụng triệt để cho các mẫu xe đang kinh doanh tại Việt Nam.

Mazda có lý do để duy trì ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng, một phần bởi tính thẩm mỹ khá cao của dòng sản phẩm hiện hữu. Tuy nhiên giữa thời đại chuyển dịch nhanh của ngành, việc duy trì kiểu thiết kế đồng nhất cho toàn danh mục sản phẩm dường như không phải là một ý tưởng quá hay.

Nếu khách hàng có thể hụt hẫng vì xe Hàn liên tục làm mới ngoại hình bằng các bản facelift, thì cũng sẽ có cảm giác tương tự khi "bản mới" của các xe Nhật như Mazda ra mắt với thiết kế ngoại thất không quá khác biệt bản tiền nhiệm.

Áp lực này dường như đã khiến Mazda có phần vội vàng, mạnh tay "nâng tầm" sản phẩm với những thay đổi táo bạo dành cho Mazda CX-5 thế hệ tiếp theo.

Mazda CX-5 thay đổi lớn ở nội thất. Ảnh: Mazda.

Vẫn giữ nguyên thiết kế Kodo đặc trưng nhưng bên trong khoang lái, Mazda CX-5 sở hữu màn hình cỡ lớn ở trung tâm, loại bỏ phím bấm vật lý. Những thay đổi này khiến nhiều người tin rằng nếu về Việt Nam, thế hệ tiếp theo của mẫu SUV cỡ C sẽ khó có giá bán rẻ.

Như vậy, vô tình hay hữu ý, Mazda đang đi ngược lại xu hướng của phần đông hãng xe trên thị trường. Điều này có thể khiến hãng xe Nhật Bản rơi vào thế khó, ngay cả khi Mazda CX-5 - đại diện cho sự thay đổi mà hãng theo đuổi - đang là cái tên bán chạy nhất của Mazda ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới.

Nhìn chung, nhắm đến tính thực dụng, sẵn sàng cắt giảm trang bị hoặc lựa chọn cấu hình sao cho phù hợp là cách mà các hãng xe Nhật Bản có thể nhắm đến để tăng khả năng cạnh tranh giữa làn sóng ôtô Trung Quốc, xe điện đang phát triển mạnh tại Việt Nam và nhiều thị trường toàn cầu.

Ngược lại, nếu không sẵn sàng thay đổi để thích nghi với diễn biến hiện tại, việc doanh số của hãng bị "mai một" dần bởi loạt đối thủ mới sẽ chỉ là câu chuyện một sớm một chiều.