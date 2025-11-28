Toyota không còn là hãng xe đáng tin cậy nhất năm tại Mỹ

Khác với các năm trước, vị trí hãng xe đáng tin cậy nhất năm 2025 tại thị trường Mỹ đã không còn thuộc về thương hiệu ôtô Nhật Bản - Toyota.

Toyota có lẽ là cái tên đầu tiên hiện ra trong tâm trí bất kỳ người dùng ôtô nào khi nhắc đến cụm từ "bền bỉ". Đây cũng là thương hiệu thường xuyên được bình chọn có độ tin cậy cao nhất theo từng năm.

Tuy nhiên năm nay lại khác, theo cập nhật từ Consumer Reports, Subaru đã bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu, trong khi hãng xe quốc dân tại Mỹ bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 3.

Theo báo cáo, hai mẫu xe Forester và Impreza đứng đầu bảng xếp hạng về độ tin cậy của Subaru, ghi điểm cao hơn mức trung bình. Các mẫu xe khác như Crosstrek, Legacy, Outback và Ascent cũng đạt điểm từ trung bình đến trên mức trung bình. Kết quả này đủ để giúp Subaru giành được ngôi vị cao nhất.

Consumer Reports không chỉ đánh giá độ tin cậy. Họ còn đưa sản phẩm qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt, đánh giá hiệu suất trên đường, tính thực dụng và độ dễ sử dụng.

Họ cũng sử dụng phản hồi từ chủ sở hữu để đánh giá sự hài lòng của khách hàng, được xác định bằng cách xem có bao nhiêu chủ sở hữu sẽ mua lại một sản phẩm khác từ cùng thương hiệu nếu có cơ hội.

Subaru trở thành hãng xe đáng tin cậy nhất năm 2025 tại Mỹ. Ảnh: Đan Thanh.

Subaru đã vượt qua mọi thương hiệu khác trên thị trường trong các bài kiểm tra của trang này. Mặc dù điểm số về sự hài lòng của chủ sở hữu không quá nổi trội, nhưng chính điểm số cao về độ tin cậy và kết quả thử nghiệm trên đường đã đưa thương hiệu này lên vị trí dẫn đầu.

Xếp ngay sau Subaru đương nhiên vẫn là Lexus và Toyota. Theo đánh giá từ Consumer Reports, cả 2 thương hiệu này nhận được lần lượt 65 và 62 điểm tin cậy. Honda đứng ở vị trí thứ 4 với 59 điểm.

Việc Toyota bị tuột xuống vị trí thứ 3 về độ tin cậy xuất phát chủ yếu từ các đợt triệu hồi, lỗi động cơ trên chiếc xe điện đầu tiên là bZ4X. Chỉ trong năm đầu tiên xuất hiện, Toyota đã đối mặt với các vụ kiện tập thể tại Mỹ vì lỗi ắc quy, 2 đợt triệu hồi do lỏng bu-long ở bánh xe.

Với các dòng sản phẩm quen thuộc, cốt lõi, điểm tin cậy của hãng xe Nhật Bản này được Consumer Reports đánh giá vẫn luôn ở mức khá tốt.